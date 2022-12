Calciomercato Juventus, il Real tramortisce l’Europa: 90 milioni

Calciomercato Juventus, il Real Madrid pronto a tramortire mezza Europa: 90 milioni di euro per il colpaccio in difesa

Dopo i Mondiali il Real Madrid ha sempre preso uno degli elementi che maggiormente si è messo in mostra nella manifestazione. Un rito quasi, visto che si è partiti con Ronaldo dopo quello 2002, poi c’è stato Fabio Cannavaro dopo il trionfo azzurro, e poi James Rodriguez e altri. In poche parole Florentin Perez, patron dei madrileni, guarda con enorme interesse a quello che succede.

Nel Mondiale in corso in Qatar c’è un difensore che ha sbalordito tutti. Si chiama Gvardiol, gioca nella Croazia, ed è sicuramente quello che si è messo maggiormente in mostra nel corso di queste partite. Approdato ai quarti di finale con la sua nazionale dopo la vittoria ai rigori contro il Giappone, il difensore del Lipsia, c’è da dirlo, è da un po’ di tempo nel mirino del Chelsea. Ma secondo le informazioni riportate da Alfredo Pedullà, il Real Madrid è pronto davvero a fare sul serio.

Calciomercato Juventus, 90 milioni per Gvardiol

Sarebbe pronta un’offerta da 90 milioni di euro per strappare il difensore al club tedesco. Un’offerta clamorosa, di quelle difficili da rifiutare. Un giocatore che comunque potrebbe fare le fortune di Carlo Ancelotti, alla ricerca di rinforzi in difesa visto che sono diversi quelli dati in partenza. A queste cifre, semmai venissero confermate, impossibile per il Lipsia cercare di trattenere Gvardiol nella prossima finestra di gennaio: un addio appare possibile.

Il difensore, così come spiegato negli ultimi mesi, è stato anche attenzionato dalla società bianconera che, adesso è davvero evidente, ci aveva visto davvero lungo. Ma quando si muovono da Madrid, con queste cifre, è davvero difficile riuscire a stare dietro a un profilo.