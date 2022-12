Calciomercato Juventus, incontro anti-Real: la clausola da 45 milioni decide tutto

Calciomercato Juventus, incontro anti Real Madrid previsto nel prossimo mese di gennaio: si decide tutto sulla clausola di 45 milioni di euro

Il Real Madrid non lo perde di vista, ed è per questo motivo che a gennaio ci sarà un incontro anti Blancos. Difficile riuscire a rinunciare a tutti quei soldi, ma senza dubbio, Pedro Porro, difensore dello Sporting, non vuole fare uno scherzetto alla sua attuale squadra e cercherà di resistere il più a lungo possibile. Le sirene però diventano sempre più importanti, perché sull’esterno spagnolo, che i portoghesi hanno preso dal Manchester City, non ci sarebbe solamente la squadra di Ancelotti, ma anche il Tottenham e pure la Juventus secondo le informazioni riportate dal quotidiano Record.

Una cessione, in ogni caso, appare possibile a gennaio a determinate cifre, ovviamente. Cifre assai importanti che la Juve non sembra in grado di poter investire, diciamolo chiaramente.

Calciomercato Juventus, 45 milioni per Pedro Porro

I lusitani infatti non cederanno il giocatore per meno di 45 milioni di euro. Questa la cifra richiesta, che è poi quella della clausola rescissoria. E siccome il contratto è a lunga scadenza, visto che fino al 30 giugno del 2025 è valido, è assai difficile che ci possa essere uno sconto.

La Juventus, in ogni caso, nonostante non possa davvero competere a queste cifre, rimane vigile sulla questione che riguarda l’esterno destro, anche perché un innesto, i bianconeri, in quella zona di campo, lo hanno previsto da tempo soprattutto andando a vedere quello che sarà il futuro di Cuadrado, in scadenza, e che sembra essere decisamente alla sua ultima annata con la maglia bianconera addosso.