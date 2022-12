Calciomercato Juventus, tradimento Rabiot: annuncio ufficiale del centrocampista che getta ombre sul proprio futuro. Ecco cos’ha detto

Adrien Rabiot sembra essere decisamente lontano dalla Juventus. Il centrocampista francese che va in scadenza ancora non conosce quello che potrebbe essere il suo futuro. Impegnato al Mondiale con la propria nazionale, sta mantenendo un livello di prestazioni altissimo, così come dimostrato nella prima parte di stagione con la maglia bianconera. E questo non fa altro che alzare l’interesse nei suoi confronti con Arsenal e Newcastle, in Premier League, che potrebbero anche tentare un assalto a gennaio. Bene, ma questo è un altro discorso. Ci sono da registrare, adesso, quelle che sono le dichiarazioni di Rabiot, rilasciate a Espn.

“Mi sento attratto dal calcio, dalla Premier League stessa e dalla sua natura super competitiva” ha detto il francese, ad un passo dal Manchester United la scorsa estate prima di far rientro a Torino dopo le richieste ritenute eccessive dai Red Devils.

Calciomercato Juventus, l’annuncio ufficiale di Rabiot

“Non ho parlato con la Juve del futuro, ad esempio perché il nostro inizio di stagione è stato difficile, inoltre la Coppa del Mondo stava arrivando e volevo concentrarmi solamente su questo” ha continuato Rabiot che ha concluso: “Dopo il Mondiale inizierò a pensare al mio futuro in modo concreto”.

Nebuloso, quindi, il futuro di Rabiot. Allegri, ovviamente, non si vorrebbe mai privare del centrocampista che con lui ha sempre giocato. Ma dalla Premier League potrebbero arrivare delle offerte economiche importanti, quasi impossibili da rifiutare. E la Juve, dal proprio canto, in questo momento, non ha nessuna possibilità di fare il passo più lungo della gamba.