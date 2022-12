Dalla Juventus alla Lazio: la proposta è stata già recapitata

Ci sono tante voci di calciomercato che riguardano la Juventus in questa fase dell’anno, anche se ci sono in corso i mondiali.

L’attenzione degli appassionati di calcio è ovviamente rivolta al Qatar, dove si stanno giocando i mondiali. Nei quali non c’è l’Italia protagonista ma tanti calciatori della squadra di Allegri, impegnati con le maglie delle rispettive nazionali anche nelle fasi cruciali del torneo, che ormai si avvia alla conclusione. E’ banale dire però che i tifosi guardano già avanti, quando riprenderà il campionato di serie A.

Gennaio del resto non è poi così lontano e la Juventus dovrà ripartire di slancio verso gli obiettivi stagionali. Anche se adesso ci sono tante questioni societarie da risolvere. Riuscire a lottare per lo scudetto non sembra impossibile, anche perchè il tecnico recupererà degli uomini importanti. Pogba su tutti. E poi potrebbero esserci delle occasioni da cogliere in chiave mercato, anche se l’attenzione sarà probabilmente rivolta soprattutto alla prossima estate.

Juventus, Pellegrini alla Lazio già a gennaio?

Anche in uscita ovviamente non si escludono movimenti. E c’è un giocatore che a gennaio potrebbe cambiare nuovamente casacca. Secondo infatti quanto riportato da “lalaziosiamonoi.it” ci sarebbe in cantiere un possibile approdo di Luca Pellegrini nella capitale. Il laterale sinistro di proprietà della Juventus attualmente si trova in prestito all’Eintracht Francoforte. Dove non è un titolare fisso e fatica a trovare spazio. Per questo motivo non è affatto da escludere che il calciatore possa cambiare aria già in questa sessione di mercato invernale. Con la Lazio pronta ad accoglierlo per una operazione davvero low cost. La Juventus infatti sarebbe pronta a cederlo in prestito ad una somma decisamente bassa, se non nulla. E Pellegrini avrebbe così l’opportunità di rilanciarsi nel campionato italiano.