Mezza Europa mette la Juventus in ginocchio: ‘salta’ l’erede di Di Maria

La Juventus ha davanti a se un nuovo anno nel quale non mancheranno di certo le novità sia a livello sportivo che dirigenziale.

Gennaio ormai è dietro l’angolo e i tifosi attendono di conoscere con ansia quel che accadrà nel 2023. Le dimissioni di Agnelli e dell’intero Cda societario hanno fatto il giro del mondo e non si sta facendo altro che parlare di possibili sanzioni o meno che potrebbero arrivare per il club. Per adesso però l’undici di Allegri deve concentrarsi esclusivamente sul campo, lasciando fuori ogni vicenda non appartenente al rettangolo di gioco.

Di sicuro la Juventus sta già guardando al mercato estivo, continuando a tenere d’occhio con particolare attenzione la lista dei possibili parametro zero. Quei giocatori che sono in scadenza di contratto. Occhi però a possibili occasioni low cost che potrebbero essere sfruttate nel corso del mercato invernale.

Juventus, strada in salita per arrivare a Zaha

Tornando ai parametri zero, tra i giocatori più in vista c’è Zaha, attaccante del Crystal Palace che si avvicina alla scadenza del suo accordo. Il portale “90min” non lascia buone speranza per la Juventus riguardo la possibilità di arrivare al calciatore a parametro zero. Considerando che ci sono club di mezza Europa su Zaha. In Inghilterra l’Arsenal lo avrebbe messo nel mirino e sarebbe pronta a fare un’offerta, ma in Francia anche è pronta a scatenarsi un’asta. Oltre al Marsiglia infatti in Ligue1 l’attaccante piace anche a Psg e Monaco. E in Bundesliga pure a quanto pare ci sono Borussia Dortmund e Lipsia pronte a farsi avanti. Insomma non sembrano esserci problemi per il futuro di Zaha. Che potrà scegliere con calma la sua nuova destinazione, con l’Italia che sembra però ora una ipotesi più lontana.