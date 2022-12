Adesso salta tutto: musica per le orecchie della Juventus

Adesso salta tutto, il rinnovo sembrava scontato ma la trattativa sembra essersi improvvisamente arenata: Cherubini gongola.

Si avvicina a grandi passi il 2023, un anno che porterà delle novità tutt’altro che irrilevanti in casa Juventus. A cominciare dal riassetto societario, improrogabile dopo le dimissioni, oltre che dell’ormai ex presidente Andrea Agnelli, anche dell’intero Consiglio d’amministrazione. La Vecchia Signora, in attesa che la Procura di Torino faccia chiarezza sul caso plusvalenze, ripartirà da nuovi dirigenti. Che, secondo i meglio informati, dovrebbero essere dei “tecnici”, prendendo in prestito un termine dal dizionario politico. Figure, insomma, che vantano maggiori competenze in termini di conti e bilanci.

Di pari passo, dovrà inaugurare un nuovo corso anche la squadra, dopo il rinnovo della fiducia nei confronti di Massimiliano Allegri da parte dell’amministratore delegato di Exor John Elkann, che nel frattempo ha subito preso in mano la situazione ed avviato la ricostruzione societaria. Affinché la Juventus possa tornare competitiva e lottare di nuovo per lo scudetto, servirà però elaborare strategie vincenti nelle prossime sessioni di mercato.

Adesso salta tutto, Grimaldo sempre più lontano dal Benfica

I cosiddetti colpi low cost, ad esempio i giocatori che tra qualche mese andranno in scadenza di contratto, rappresentano gli obiettivi principali del direttore sportivo Federico Cherubini. Il sogno della Juventus per la corsia sinistra si chiama Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo cresciuto nel Barcellona che quest’anno sta facendo stropicciare gli occhi a tutti con la maglia del Benfica. Non ci sono solamente i bianconeri sulle sue tracce, ma diversi club di Liga e di Premier League, “attirati” dalle sue recenti prestazioni.

Grimaldo non ha fatto parte della spedizione della Spagna in Qatar, con Luis Enrique che gli ha preferito altri giocatori. Dal Portogallo – più precisamente dal portale jn.pt – riferiscono che le trattive per il rinnovo sono ad un punto fermo: si pensava potessero sbloccarsi in questi giorni ma nella Lisbona biancorossa si registra calma piatta da questo punto di vista.