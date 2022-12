By

Juventus, il tecnico bianconero sorride: operazione già ufficializzata nell’ultima relazione finanziaria.

La Juventus si avvicina al 2023 con qualche importante certezza (ritrovata) ma soprattutto con una miriade di dubbi e interrogativi. La “colpa” è ovviamente di ciò che è accaduto la scorsa settimana, quando all’improvviso si è dimesso l’intero Consiglio d’amministrazione del club bianconero. Il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved e gli altri dirigenti hanno messo fine alla loro esperienza in società. A generare questo “terremoto” l’inchiesta “Prisma” portata avanti dalla Procura di Torino, che a quanto pare si sta allargando a macchia d’olio. Parallelamente si è mossa anche la Procura federale e il timore è quello di incappare in sanzioni o – nel peggiore dei casi – in penalizzazioni. ù

Nel mirino ci sono finiti i bilanci societari e non c’è giorno che passi senza che venga pubblicata almeno un’intercettazione scottante. Massimiliano Allegri, confermato dall’amministratore unico di Exor John Elkann, dovrà essere bravo ad “isolare” il gruppo, affinché non finisca per essere turbato dalle vicende extrasportive.

Juventus, le cifre del rinnovo di Kean

Nel frattempo la squadra – o meglio, chi non ha partecipato con la propria nazionale a Qatar 2022 – ha ricominciato a lavorare e sudare sul campo. Il tecnico livornese e i suoi uomini hanno iniziato a preparare la seconda parte della stagione: a gennaio, infatti, sarà di nuovo campionato. La Juventus ripartirà dalla vittoria roboante sulla Lazio, annichilita 3-0 allo Stadium lo scorso novembre. Quella notte uno dei protagonisti fu Moise Kean, autore di una doppietta. Il prodotto del vivaio bianconero, tornato a Torino nell’estate 2021 dopo le esperienze all’Everton e al Psg, è cresciuto partita dopo partita nell’ultimo periodo e più volte ha lasciato il segno. Come riporta calciomercato.it, Kean si è meritato la fiducia del tecnico e della società, che ha già “ufficializzato” il riscatto del giocatore nell’ultima relazione finanziaria. La Signora sborserà circa 40 milioni ai Toffees – tra oneri e premi – per un elemento che ha dimostrato di poter dire la sua.