Argentino e con lo United nel cuore: la Juventus ha trovato il sostituto di Di Maria

Calciomercato Juventus, la nuova suggestione argentina che infiamma i tifosi. Adesso è possibile: i dettagli.

La Juventus, com’è giusto che sia in un club ai vertici, guarda già al futuro e sonda la pista per l’erede di Di Maria. Come sappiamo, l’esterno e fuoriclasse argentino, a fine stagione lascerà il club bianconero da free agent. La Juventus, infatti, proprio per salvaguardare a questo addio, avrebbe già identificato il cosiddetto erede, anche lui argentino.

Si tratterebbe di un giocatore decisamente quotato in Premier League, voluto da diversi club ai vertici. Il profilo in questione è Alejandro Garnacho, che sarebbe cercato, oltre dai bianconeri, anche da Real Madrid e Barcellona.

Calciomercato Juventus, l’erede di Di Maria ha un nome | Si alzano le quotazioni per Alejandro Garnacho

Ora, come scrivono da ‘Ekmer KONUR’, i tre club seguirebbero con attenzione la situazione contrattuale del giocatore con il Manchester United. Il giocatore in questione, in questa stagione con i ‘Red Devils’ avrebbe collezionato soltanto tre presenze, per un totale di 83 minuti. Ha giocato titolare in una di queste presenze su 14 giornate ed è stato spesso utilizzato come subentrato, in due occasioni. Proprio per questo motivo, il giocatore pretenderebbe più spazio e potrebbe farlo proprio alla Juventus molto affine ai giocatori argentini.

Un giovanissimo classe 2004 che potrebbe definitivamente esplodere nel calcio che conta se, appunto, gli si desse spazio. Un profilo che, non a caso, è finito anche nei radar dei due club ai vertici spagnoli. Tecnico, con un ottima visione di gioco, l’attaccante potrebbe diventare, presto, un vero e proprio crack su cui puntare. Ora la sfida sarà tripla e, se, appunto, il Manchester decidesse di farlo partire, Juventus, Real e Barcellona faranno di tutto per tesserarlo. Staremo a vedere cosa succederà ma siamo sicuri che il giocatore potrà dare molto alla squadra che deciderà di acquistarlo.