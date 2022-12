Calciomercato Juventus, Ronaldo guastafeste: Allegri spazzato via

Calciomercato Juventus, Ronaldo guastafeste e Allegri spazzato via. Ecco il piano che rovina i bianconeri.

Il piano di questi ultimi resta quello di continuare a far bene dopo l’importante parvenza di ripresa giunta nel corso delle ultime settimane del 2022 calcistico, in grado di lenire in parte i grandi rammarichi legate alle reiterate delusioni che avevano contraddistinto la primissima parte di stagione.

Il gap rispetto alla prima in classifica resta certamente importante, soprattutto alla luce dell’altissimo rendimento del Napoli di Spalletti, candidata principale per la vittoria di un tricolore nel quale Massimiliano Allegri, dopo la vittoria sulla Lazio, ha dimostrato esplicitamente di credere ancora. Non sarà certamente compito semplice, soprattutto dopo le plurime difficoltà che potrebbero essere generate da una situazione inattesa dai più e che potrebbe rappresentare un imprevisto impattante in modo importante anche a livello tecnico.

Calciomercato Juventus, intesa Real Madrid-Ronaldo: Allegri nei guai

La curiosità e l’attesa, non a caso, interessano proprio quella che sarà la risposta della squadra e, dunque, la capacità di Max dal saper isolare i propri giocatori da una situazione importante e per la quale si attendono evoluzioni a stretto giro. Restando su discorsi unicamente di campo, però, riteniamo doveroso riportare gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla Spagna e tangenti uno scenario ben legato alla realtà juventina.

Da diverse settimane, parallelamente alla nascita del caso Karsdorp a Roma, si è iniziato ad assistere ad una ricerca di rinforzi sulla fascia, al fine di garantire al mister qualità e freschezza per corroborare le regioni laterali. Tra i vari nomi, si segnala da tempo quello del qualitativo Ivan Fresneda. Il giovane terzino del Real Valladolid è finito nel mirino di Florentino Perez, il quale, secondo Defensa Central, avrebbe dialogato con Ronaldo il Fenomeno, presidente del club detenente il cartellino di Fresneda.

I Blancos vedono in lui un rincalzo ideale, soprattutto in ottica futura. L’accordo con il campionissimo brasiliano, ora in nuova veste di presidente, è quello di restare aggiornati, al fine di sapere se ci siano concreti affondi da parte di altri club per il giocatore. Il Real Madrid ha individuato in lui, così come in Endrick e tanti altri, l’ideale base per una costruzione a lunga gittata, anche a patto di acquistarlo e lasciarlo poi crescere ancora lontano dalla capitale spagnola per qualche tempo.