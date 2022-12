Calciomercato Juventus, ribaltone e addio: “Hazard a Torino”

Calciomercato Juventus, ribaltone a addio: dopo aver chiuso l’esperienza al Mondiale adesso nella testa c’è solamente il futuro

Diciamocela tutta: al Real Madrid ha clamorosamente deluso le attese. Sperava di fare un Mondiale importante, per poter riuscire magari a conquistarsi un posto dentro la squadra di Carlo Ancelotti, ma niente. Anche con il Belgio nella gara decisiva, è rimasto in panchina a guardare, almeno inizialmente, per poi entrare in campo e non riuscire a dare nemmeno quel contributo che tutti, da parte sua, e con la fascia da capitano al braccio, si aspettavano.

Il futuro di Eden Hazard insomma è assai lontano da Madrid. Potrebbe essere ceduto già nella prossima finestra di mercato, o al massimo salutare la compagnia la prossima estate. E Le Soir si chiede dove l’ex Chelsea potrebbe mettersi alle spalle il momento negativo e ricominciare a incantare come ha fatto con la maglia dei Blues addosso.

Calciomercato Juventus, Hazard tra le opzioni

Un ritorno al Chelsea, o magari un passaggio in Ligue 1 al Lilla. Oppure anche la MLS. Ma perché no la Juventus? Quattro le opzioni sul piatto del belga, un elemento in grado, se in forma, di fare davvero la differenza. Al Madrid come detto ha deluso anche per via di qualche infortunio di troppo e poi perché nel momento in cui è guarito non è riuscito a ritrovare la migliore condizione fisica: ma le doti tecniche non si discutono, anzi, sono quelle e rimangono quelle, importanti, di un giocatore che con il pallone tra i piedi può fare quello che vuole.

La soluzione Torino, con la maglia bianconera addosso, esiste. Rimane scontato capire come la situazione societaria si evolverà e se ci sarà la possibilità di intervenire in qualche modo sul mercato. In questo caso, il belga, è un’opzione decisamente importante. Vedremo.