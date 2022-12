Calciomercato Juventus, incontro in hotel: addio da 8 milioni

Calciomercato Juventus, l’incontro in hotel per fare il punto della situazione non è passato inosservato. Le ultime.

Si prospetta una sessione invernale di calciomercato intelligente per la Juventus, che dovrà essere molto brava a rinforzare le zone del campo scoperte con acquisti funzionali. Il tutto dovrà essere compendiato da un esborso relativamente contenuto.

Sotto questo punto di vista sarà fondamentale riuscire a perfezionare almeno un paio di cessioni. La sensazione è che a centrocampo possano schiudersi scenari a sorpresa, con uno tra Mckennie e Rabiot che dovrebbe fare le valigie. Il francese non ha sciolto le riserve sul suo futuro, pur strizzando l’occhio alla Premier League in maniera neanche troppo velata. I discorsi per il rinnovo del contratto dell’ex Psg in scadenza nel 2023 non sono stati ancora approfonditi e non è detto che passino per i dossier della “Vecchia Signora”. Sondaggi esplorativi, invece, si registrano sul fronte Luca Pellegrini, che interessa e non poco alla Lazio, a caccia di un laterale di piede mancino con cui rinforzare la batteria di esterni.

Calciomercato Juventus, summit tra Pellegrini e il suo entourage: le ultime

A tal proposito trapelano importanti novità. Secondo quanto riferito da calciomercato.it, nella giornata di oggi si sarebbe consumato un incontro tra Luca Pellegrini ed uno dei suoi agenti, Enzo Raiola.

Un summit resosi necessario per fare il punto della situazione e capire eventuali margini di manovra. Ricordiamo che Pellegrini milita attualmente tra le fila dell’Eintracht Francoforte, dove è approdato la scorsa estate con la formula del prestito secco. Non sempre titolare, l’ex Roma ha fin qui collezionato complessivamente 14 presenze stagionali. Entrato con prepotenza nella lista dei desideri della Lazio, dalla cessione di Pellegrini la Juventus spera di non registrare una minusvalenze a bilancio. Spingendo per imbastire una trattativa a titolo definitivo, Cherubini spera di intascare almeno 7-8 milioni di euro. Difficile che possano palesarsi le condizioni propizie già a gennaio: più verosimile che la cessione dell’esterno mancino si concretizzi in estate.