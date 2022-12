Guai al ginocchio sinistro: ansia Allegri, la Juventus non ha scelte

Juventus, preoccupazioni per il bianconero e il suo problema al ginocchio sinistro: i dettagli della situazione.

Juventus, preoccupano le condizioni per un titolare di Allegri, il giocatore, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ avrebbe riscontrato una problematica al ginocchio e adesso l’obiettivo è di poterlo recuperare in tempo per l’inizio del campionato.

Ci sarebbero dubbi sulle condizioni del laterale di Allegri. Il ritorno del campionato è alle porte, da gennaio, i ragazzi, saranno di nuovo pronti e protagonisti nella seconda parte del campionato dopo il lungo stop dei Mondiali.

Juventus, preoccupazioni per Cuadrado | Obiettivo recuperarlo per la Cremonese

Come scrivono i colleghi de ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso, l’obiettivo è recuperare Cuadrado per la partita contro la Cremonese. La Juventus non è certo in un momento sereno viste anche tutta la situazione dell’indagine in corso e dell’attesa del verdetto. Ma Allegri, così come i ragazzi, sono concentrati sul campionato. Post Mondiale, infatti, l’obiettivo sarà sempre quello di recuperare punti importanti andando a tentare la non impossibile ma difficile scalata della classifica. Per il momento il Napoli capolista è la squadra da battere ma i bianconeri dovranno accumulare partite positive e punti importanti anche e soprattutto con le piccole: il vero tallone d’Achille degli ultimi tempi in un campionato, ormai, sempre più competitivo.

Proprio per tale occasione, per la Cremonese, Allegri cercherà di recuperare tutti i suoi uomini chiave, ovverosia, tutti quei giocatori essenziali che in questo momento rappresentato le certezze per questa squadra. Tra questi, ovviamente, c’è anche il colombiano. In scadenza e con possibile addio a fine stagione, Cuadrado darà tutto se stesso per tentare di vincere ancora, anche in questa stagione. Con un campionato tutto da giocare e un Europa League più che possibile.