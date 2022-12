Calciomercato Juventus, in estate sarà tempo di ritorni

Il mese di gennaio sta ormai arrivando e non sarà solamente il mese della ripartenza della serie A. Ma per la Juventus anche un mese importante in chiave calciomercato.

Non bisogna farsi distrarre troppo dalle vicende societarie. Il club bianconero vuole fare bene sul campo e del resto il rendimento avuto prima della sosta per i mondiali è di quelli che fanno senz’altro venire l’acquolina in bocca. Allegri e i suoi uomini hanno tutte le carte in regola per tentare l’assalto allo scudetto, anche il Napoli sta viaggiando fortissimo.

Riguardo il calciomercato difficile dire se a gennaio verranno fatte delle operazioni di mercato in entrata. Molto probabilmente si inizierà già a guardare alla prossima stagione, sulle correttive da dover apportare.

Juventus, giovani in vetrina: chi di loro tornerà a Torino?

Tuttosport nei giorni scorsi ha fatto il punto della situazione sul rendimento dei giovani calciatori della Juventus che attualmente si trovano in prestito altrove. Per alcuni di loro il ritorno a Torino in estate pare essere scontato, visto che il loro rendimento è soddisfacente e stanno continuando nel percorso di crescita. Specie a centrocampo diverse pedine potrebbero essere gradite ad Allegri.

Ranocchia e Rovella nel Monza si stanno mettendo in gran luce, confermando quel potenziale che la Juventus ha già da tempo intuito. Attenzione anche al nome di Hans Nicolussi Caviglia, che messi finalmente alle spalle gli infortuni sta contribuendo alla buona stagione del SudTirol in serie B. Tra gli esterni difensivi in prestito è tornato a spiccare Frabotta, che gioca nel Frosinone, serio candidato alla promozione in A. Ma occhio anche al probabile ritorno di de Winter, che nella massima serie sta già dimostrando di poterci stare, eccome, visto il suo percorso all’Empoli.