‘Gigante’ alla Chiellini e bomber alla Dv9: Juve-Inter dà già spettacolo

Calciomercato Juventus, il derby d’Italia dà già spettacolo e gli intrecci di mercato diventano tanti. Allegri vuole il gigante dietro

Il derby d’Italia è sempre il derby d’Italia. E a quanto pare è già partito sul mercato. Non solo per quello che sarebbe l’interesse bianconera per Marotta, con Elkann che vorrebbe riportare il dirigente a Torino, ma anche per quelli che sono gli intrecci di mercato che ci potrebbero essere nei prossimi mesi. Dopo Thuram infatti, l’attaccante del “Gladbach nato in Italia e figlio del difensore bianconero, ci sarebbe un altro elemento in Serie A che interessa sia all’Inter che alla Juventus.

Parliamo di Smalling, difensore inglese della Roma che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno. Il giallorosso ha dalla sua parte la possibilità di rinnovare, ma in attesa di capire quale possa essere l’offerta di Pinto – che sembrerebbe più bassa rispetto all’attuale contratto – si starebbe guardando intorno.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Smalling

Ad Allegri il profilo di Smalling piace parecchio e sarebbe ben contento di poterlo allenare la prossima stagione. E la sensazione netta in questo momento è che il difensore non sia del tutto convinto di rimanere a Roma, dove lotta per un posto in Champions League e dove la società sicuramente sta facendo un lavoro diverso sul mercato. Marotta sogna il colpo alla Mkhitaryan, strappato ai giallorossi a parametro zero, mentre Cherubini che insieme ad Allegri gestisce il mercato, sa benissimo che la retroguardia della Juve ha bisogno di una vera e propria rivoluzione l’anno prossimo.