Calciomercato, Vlahovic-Cristiano Ronaldo: “La Juventus ha deciso per gennaio”

Calciomercato, tra Vlahovic e Cristiano Ronaldo per gennaio. Il club potrebbe tentare un affondo. Ma la “Juventus ha già deciso”

La cosa certa è che la Juventus ha già deciso. E questo è un buon segnale per i tifosi bianconeri, costretti in questo periodo ad ascoltare parole su parole soprattutto relative alla situazione societaria che si è venuta a creare. Con il mercato ormai alle porte – quello ufficiale, dietro le quinte ci si muove da un poco di tempo – è normale pensare che molti, vedendo quello che è successo, si possano avvicinare a quelli che sono i gioielli della Vecchia Signora. E uno di questi è sicuramente Dusan Vlahovic.

L’attaccante serbo prima di arrivare in bianconero era stato soprattutto nel mirino dell’Arsenal di Arteta. Che adesso è primo in classifica ma che ha un problema importante: al Mondiale si è fatto male Gabriel Jesus, l’attaccante preso dal Manchester City e a gennaio un rinforzo i Gunners lo prenderanno per tappare la falla. Il pensiero, dall’Inghilterra, vola evidentemente a Vlahovic, con Ronaldo anche sullo sfondo.

Calciomercato Juventus, la decisione su Vlahovic

Secondo il giornalista Dean Jones, i Gunners, dovrebbero puntare tutto sul serbo, anche se, senza troppi giri di parole, lo stesso ha spiegato: “Penso comunque che sia il momento sbagliato per prenderlo, la Juve non sarà disposta a cederlo a gennaio“. Un sospiro di sollievo insomma, in un vortice di notizie tutt’altro che piacevoli. I bianconeri terranno Vlahovic per cercare quella rimonta clamorosa in campionato nella seconda parte di stagione.