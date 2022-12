McKennie via dalla Juventus: il derby è infuocato

By

McKennie via dalla Juventus, il “maghetto” è reduce da un Mondiale positivo coi suoi Usa: doppia destinazione in caso di cessione.

Ancora per qualche giorno i riflettori principali saranno puntati esclusivamente su quello che sta avvenendo in Qatar. I Mondiali 2022 sono ufficialmente entrati nella loro fase conclusiva, quella in assoluto più “calda”. La prossima settimana è previsto l’appuntamento con le due semifinali, domenica 18 dicembre invece avrà luogo la finalissima al Lusail Iconic Stadium. Soltanto a rassegna iridata terminata, si comincerà a pensare alla ripartenza dei più importanti campionati d’Europa, tra cui la Serie A.

Massimiliano Allegri intanto è già al lavoro con la squadra da lunedì scorso. Alla spicciolata arriveranno anche i giocatori che sono stati protagonisti al Mondiale: ieri è uscito a sorpresa il Brasile di Alex Sandro, Bremer e Danilo, sconfitto ai calci di rigore dalla Croazia, che si appresta ad affrontare l’Argentina nella semifinale di martedì. Sono invece usciti fuori agli ottavi di finale gli Usa di Weston McKennie, battuti 3-1 dall’Olanda. Per la selezione statunitense è stata in ogni caso un’avventura positiva, nella quale è riuscito a mettersi in mostra anche il centrocampista juventin, acquistato due stagioni fa dallo Schalke 04.

McKennie via dalla Juventus, l’americano piace a Chelsea e Tottenham

L’americano non rientra tra i cosiddetti incedibili, soprattutto a fronte di offerte importanti che potrebbero presto arrivare dalla Premier League. A maggior ragione adesso che nel centrocampo bianconero, stante l’esplosione dei giovani Miretti e Fagioli, non ha più il posto assicurato. Secondo il portale football.london, McKennie piace molto a due club londinesi, Chelsea e Tottenham, pronte a darsi battaglia in un vero e proprio derby di mercato.

Gli Spurs sembrano in vantaggio, anche per via della presenza in società dell’ex dirigente bianconero Fabio Paratici, ma il giocatore statunitense farebbe comodo anche ai Blues. Entrambe, sostengono dall’Inghilterra, devono accelerare, perché l’entourage di McKennie avrebbe già parlato anche con Borussia Dortmund e Aston Villa.