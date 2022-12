Mourinho rompe gli indugi: 10 milioni tra un anno, addio Juventus

Mourinho rompe gli indugi, accordo a un passo tra i due club: il portoghese lo ritiene il sostituto perfetto.

Tra poco meno di tre settimane sarà già tempo di calciomercato. Le aspettative, riguardo a quelli che saranno i possibili movimenti della Juventus nella sessione invernale, sono decisamente più basse rispetto ad un mese fa. E non potrebbe essere altrimenti dopo quello che è successo lo scorso 28 novembre, quando hanno avuto luogo le dimissioni in massa dell’intero Consiglio d’amministrazione. Via il presidente Andrea Agnelli, via il vice Pavel Nedved, via anche l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene (che è ancora in carica ad interim). Un vero e proprio “terremoto”, logica conseguenza delle inchieste che hanno messo nel mirino il club bianconero sulla vicenda delle presunte plusvalenze.

Motivo per cui sono in parecchi, tra gli aficionados della Vecchia Signora, a chiedersi se la Juventus si limiterà a fare qualche aggiustamento in attesa di tempi migliori o se proseguirà con gli investimenti come se nulla fosse. Probabile che si andrà incontro ad un piccolo ridimensionamento, ma il direttore sportivo Federico Cherubini cercherà ugualmente di non farsi sfuggire quelle occasioni che si presenteranno.

Una di queste si chiama Alvaro Odriozola, più volte accostato ai bianconeri negli ultimi mesi. Il terzino destro del Real Madrid, che ha “assaggiato” il campionato italiano già lo scorso anno con la maglia della Fiorentina – era arrivato in Toscana in prestito secco dai Blancos – nella capitale spagnola finora non ha trovato mai spazio. Fuori dal progetto tecnico di Carlo Ancelotti, vedrebbe di buon grado un ritorno in Serie A.

In un primo momento la Juventus sembrava in vantaggio sul giocatore, ma adesso c’è la concorrenza, serratissima, della Roma di José Mourinho. Il portoghese lo ritiene il sostituto di Rick Karsdorp, che dopo la lite con lo Special One difficilmente farà ritorno nella Capitale. Secondo il portale defensacentral.com, Odriozola potrebbe approdare alla Roma già a gennaio in prestito fino al prossimo giugno con diritto di riscatto a 10 milioni.