Mossa anti-Ronaldo, Juventus nel vortice: batosta fulminea

Calciomercato Juventus, l’effetto domino Cristiano Ronaldo rischia di scompaginare le carte in casa bianconera.

In occasione della sfida con il Marocco, si è consumato il commiato tra Cristiano Ronaldo ed il suo Portogallo. Al termine di una prestazione piuttosto opaca, il cinque volte Pallone d’oro è ritornato negli spogliatoi visibilmente provato dall’accaduto, faticando a trattenere le lacrime.

Il canto del cigno di Cr7 potrebbe avere ripercussioni anche in sede di calciomercato. La rescissione consensuale del suo contratto con lo United obbliga i “Red Devils” ad intervenire in maniera importante per puntellare il reparto offensivo. Ed è qui che le strade del fuoriclasse lusitano e della Juventus potrebbero ritornare ad incrociarsi. No, non ci stiamo riferendo alla carta Ronaldo che tanto affannosamente media ed inquirenti stanno provando a ricostruire, ma al bomber cui lo United ha intenzione di dare la caccia per far saltare il banco.

Calciomercato Juventus, lo United fa sul serio per Ramos

Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, nella lista dei desideri del club inglese sarebbe finito anche Gonçalo Ramos, protagonista ai Mondiali con la tripletta deluxe che ha steso la Svizzera. Legato al Benfica da una clausola rescissoria dal valore di 120 milioni di euro, Ramos ha catalizzato l’attenzione di diversi club, pronti a darsi battaglia per acquistarlo. Sondato – tra le altre – anche dalla Juventus, l’attaccante portoghese sarebbe finito prepotentemente nei radar del Manchester United, al punto che i Red Devils potrebbero affondare il colpo già a gennaio.

Lo United studia il da farsi, con la possibilità di procrastinare un eventuale blitz anche in estate: l’intenzione del club inglese, però, è di presentarsi dal Benfica con una proposta da capogiro.