Calciomercato Juve e Milan, fulmine a ciel sereno Pulisic: bianconero a gennaio

Calciomercato Juventus, adesso, potrebbe essere già bianconero da gennaio: un colpo di scena improvviso che spiazza le concorrenti.

Un cosiddetto fulmine a ciel sereno in quel di gennaio. Stando all’ultima indiscrezione, il colpo a ‘sorpresa’ potrebbe consolidarsi già nella finestra invernale.

Stando, infatti, all’ultima indiscrezione, il club inglese è pronto a chiudere l’operazione per il laterale offensivo già nella finestra di gennaio. Si tratterebbe di un profilo già accostato, ampiamente, alle due big italiane ma che adesso avrebbe una svolta, proprio, ancora, in Inghilterra.

Pulisic verso il Newcastle | Addio Juve e Milan

L’estero americano e del Chelsea, come scrivono dal ‘Mirror’ sarebbe vicinissimo a consolidarsi a ‘nozze’ con il Newcastle già per il mercato di gennaio. Il Chelsea lo lascerebbe partire ma non per la destinazione che, inizialmente, sembrava più concreta cioè la Serie A.

Proprio Juventus e Milan si stavano condendo il profilo che con i blues ha fatto molto bene nelle precedenti stagioni e che, adesso, sarebbe pronto a cambiare aria. Però, stando almeno all’indiscrezione inglese, il giocatore, adesso, è sempre più vicino al passaggio in maglia bianconera ma del Newcastle. Il club in questione, neo acquisto degli sceicchi, è pronto a fare faville con colpi importanti per rilanciarsi ai piani alti della classifica da subito. Pulisic diventerebbe, di fatto, una delle stelle e un autentico protagonista di questo club e, pertanto, vista anche l’ampia manovra economica a disposizione del Newcastle, essendo, di fatto, un club molto ricco, dall’Inghilterra fanno sapere che il club inglese rimane in pole. Salvo quindi clamorosi ripensamenti, il giocatore sembra sempre più vicino al passaggio in maglia bianconera. Staremo a vedere se sarà già per gennaio, come sperano da Newcastle oppure verrà rimandato a giugno. Sicuramente tra meno di un mese il dado sarà tratto.