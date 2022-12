Juventus: “Accuse respinte” | Svolta importante sull’inchiesta

Juventus, svolta importante sull’inchiesta con novità lampo sulle accuse respinte dai pm: tutti i dettagli del caso.

Da ‘Tuttosport’ ci sono novità sull’inchiesta ‘Prisma’. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, il giudice per le indagini preliminari avrebbe respinto le accuse presentate dai pm.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni, anche riportate su Twitter, dal profilo ‘Matthijs_Pog’ che riprende le parole di ‘Tuttosport’: “Il giudice per le indagini preliminari ha respinto le accuse presentate dai pm sull’Inchiesta Prisma”.

Juventus: “Respinte le accuse sull’inchiesta Prisma”

Sempre come riportato nell’indiscrezione, il giudice avrebbe ricordato “Come le plusvalenze siano ormai consuetudini nel calcio moderno e che le manovre sul taglio stipendi del 20/21 siano strettamente collegate al Covid”.

In attesa di avere ulteriori chiarimenti sul caso, c’è da capire cosa cambierà a gennaio in casa bianconera. Proprio in questo mese potrebbe già prendere piede la cosiddetta rivoluzione in dirigenza, possibile anche un cambio del direttore sportivo, si sono fatti nomi importanti ma il corso effettivo prenderà piede nella prossima stagione, laddove verranno valutati anche i risultati e il mister. Si è parlato anche di un possibile cambio nella guida tecnica ma per il momento Allegri è stato confermato già da John Elkann e non è così da escludere l’ipotesi che la Juventus continuerà ancora con lui, soprattutto se dovessero arrivare, a fine stagione, alcuni trofei. I bianconeri sono in Europa League e cercheranno, non appena finiti i Mondiali, di ritrovare la testa della classifica, consapevoli di avere quest’anno una vera e propria avversaria da battere: il Napoli capolista che nella prima parte della stagione è uscita imbattuta con risultati davvero sorprendenti per la squadra di Luciano Spalletti.