Flop ai Mondiali e nuovo tradimento: bye bye Juventus

Si sta avvicinando il mese di gennaio e con esso anche la riapertura del calciomercato per la Juventus e per gli altri club.

Il 2023 farà tornare a respirare l’aria del campionato per le squadre, reduci dalla sosta ancora in atto per i mondiali. In Qatar il torneo volge alle battute finali e tanti giocatori della squadra di Allegri sono stati protagonisti. Altri – come ad esempio Rabiot – lo saranno fino alla fine. E i tifosi sono senz’altro felici del rendimento dei bianconeri impegnati nei mondiali, con la speranza che possano far bene anche con la Juventus nel nuovo anno.

Cosa riserverà invece il mercato di gennaio è difficile dirlo, anche per via delle situazioni societarie in divenire. Con un nuovo gruppo dirigenziale che presto sarà chiamato al timone della società. Difficile pensare ad investimenti importanti, molto probabilmente per vedere nuovi acquisti a Torino bisognerà attendere i mesi caldi dell’estate. E nel frattempo alcuni obiettivi potrebbero accasarsi altrove.

Juventus, per Tielemans c’è l’interesse dello United

In questi mondiali tanti calciatori si sono messi in vetrina, altri non hanno confermato le attese della vigilia ma rimangono elementi da mettere nel mirino. E’ il caso ad esempio del centrocampista Tielemans, che con il suo Belgio ha terminato anzitempo la sua marcia in Qatar. In Inghilterra “Express” però lascia poche speranze riguardo un suo possibile approdo in Italia, visto che ci sono tanti club che sono pronti a corteggiarlo per strappare il suo sì. Il mediano del Leicester infatti è finito nel mirino dello United, che è pronto ad accelerare per portarlo alla corte di Ten Hag. Magari già tra qualche settimana quando riapriranno le trattative.