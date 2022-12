Clamoroso Juventus, addio Allegri: “Zidane nuovo allenatore”

Clamoroso Juventus, ribaltone improvviso: “Zizou” torna in pole per prendere il posto di Allegri a fine stagione.

Sabato scorso s’è sbarazzata dell’Inghilterra ed ha conquistato la sua seconda semifinale mondiale consecutiva dopo Russia 2018. Per i bookmaker è lei la principale favorita dopo l’eliminazione a sorpresa del Brasile. La Francia campione del mondo in carica non vuole mollare il suo scettro, puntando dritta alla “terza stella”. Finora, pur incassando sempre almeno un gol e perdendo la terza partita del girone – per sua fortuna ininfluente – con la Tunisia, la corazzata guidata da Didier Deschamps sta tutto sommato rispettando i pronostici, arrivando a un passo dalla finalissima di Lusail. Merito di una rosa straordinaria, in cui il fenomenale Kylian Mbappé non è che la ciliegina sulla torta.

E pensare che manca gente come Pogba, Kanté, Benzema e Nkunku – tutti giocatori frenati dagli infortuni prima del Mondiale – che sarebbe titolare in qualsiasi altra nazionale. Ora Les Bleus dovranno vedersela con il sorprendente Marocco. Se dovessero riuscire ad avere la meglio anche sui nordafricani, in finale incontrerebbero una tra Argentina e Croazia, che domani sera si affronteranno nella prima delle due semifinali.

Clamoroso Juventus, Deschamps verso la conferma come selezionatore della Francia

Insomma, a meno di crolli clamorosi, Deschamps sembra essersi meritato la riconferma. Secondo i rumors che giungono in questi giorni dalla Francia, il commissario tecnico potrebbe continuare la sua avventura alla guida dalla selezione transalpina. Una notizia che rischia di scombinare letteralmente i piani di Zinedine Zidane, l’ex allenatore del Real Madrid che sembrava pronto a raccogliere l’eredità del suo vecchio compagno di squadra sia in nazionale che alla Juventus. E adesso? Potrebbe aprirsi uno spiraglio per un ritorno di “Zizou” a Torino al posto di Massimiliano Allegri?

Creo que Zinedine Zidane va a acabar en el banquillo de la Juventus como cabeza del nuevo proyecto de la Vecchia signora. La continuidad de Didier Deschamps como seleccionador de Francia le va a hacer cambiar los planes que tenía — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) December 12, 2022

Sì, secondo il giornalista del Mundo Deportivo Francesc Aguilar. Dalla Catalogna infatti sostengono che il nuovo progetto Juve potrebbe essere affidato a Zidane ora che appare scontato che Deschamps sarà confermato come selezionatore.