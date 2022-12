Calciomercato Juventus, Galosso: “Falla sugli esterni”

Ormai manca davvero poco all’arrivo del mese di gennaio ed è logico iniziare a parlare di calciomercato pure in casa Juventus.

La società bianconera vedrà un cambio dirigenziale all’inizio del nuovo anno ma non cambieranno le ambizioni di un club che per tradizione e blasone punta sempre e comunque a vincere. Sarà così anche nel 2023, considerando che la formazione di Allegri ha tutte le carte in regola per riuscire a lottare per lo scudetto e magari anche per la vittoria in Europa League.

Certamente l’allenatore livornese vorrebbe poter contare su qualche volto nuovo, soprattutto nel pacchetto arretrato, tuttavia non è affatto certo che a gennaio possa arrivare qualche nuovo innesto. Molto probabilmente per gli investimenti più importanti bisognerà attendere la prossima estate. Di mercato e in generale delle mosse future del club bianconero ne ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay, il giornalista di Tuttosport Daniele Galosso. In ogni caso la Juventus non starà certo con le mani in mano, vista anche la concorrenza sempre più agguerrita. “Nell’organico che ha disposizione Allegri l’unica falla riguarda gli esterni. In particolare la coppia di destra, con Cuadrado che ha giocato anche bene, impegnandosi più del dovuto. Nel 3-5-2 le corsie sono rimaste scoperte. Quindi direi che il mirino della Continassa è puntato li, verso una soluzione low cost, per non andare a gravare sulle casse della società. Qualora si dovesse operare su un profilo specifico, allora si dovrebbe guardare a centrocampo, soprattutto se Pogba tornerà a disposizione” spiega il giornalista.

Juventus, cambiamenti in vista nell’assetto dirigenziale

Ma le novità di mercato non riguarderanno solo il campo. “Le indicazioni che arrivano sono quelle di una società intenzionata a voltare pagina in maniera abbastanza definitiva. Quindi tutto lascia pensare che possa esserci un riassetto all’interno dell’area sportiva e dirigenziale, per quanto Cherubini abbia lavorato bene” afferma il giornalista.

“Che poi si tratti di Giuntoli insomma è difficile dirlo, sicuramente alla Juventus piace un profilo alla Giuntoli. Non è l’unico, ma il profilo è soprattutto quello, che sappia valorizzare i giovani e completare il mercato. Mi aspetto una Juve molto attenta ai conti, ma ciò non esclude un investimento importante. Probabilmente verrà finanziato da qualche cessione o si potrà pensare alla Next Gen che un investimento molto importante” ha detto Galosso alla TvPlay.