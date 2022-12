Calciomercato, allarme rosso Juventus: così l’affare va in frantumi

Cosa succederà nel calciomercato della Juventus nel mese di gennaio? E’ questa la domanda anche tanti tifosi bianconeri si pongono.

Non ci sono dubbi sul fatto che la squadra di Allegri punti sempre e comunque a vincere, che sia in serie A in Europa League. La Juventus nel 2023 vuole regalare delle grandi emozioni ai propri supporters, delusi da quanto accaduto nel corso degli ultimi mesi.

Ci saranno dei cambiamenti all’interno della società, dopo le dimissioni dell’intero cda e del presidente Andrea Agnelli. Ma non cambierà il dna di una società che per tradizione punta sempre e comunque al massimo. Non potrebbe essere altrimenti. Difficile dire se a gennaio ci saranno dei movimenti in entrata o in uscita nella rosa di mister Allegri. Che senza dubbio avrebbe bisogno di qualche innesto specialmente in difesa per migliorare la qualità del suo organico. Molto probabilmente gli investimenti più importanti saranno rinviati alla prossima estate.

Juventus, su Grimaldo c’è anche il Betis Siviglia

C’è tuttavia il rischio che alcuni obiettivi possano sfumare. La concorrenza del resto è tanta, i club di mezza Europa sono pronti a darsi battaglia specie riguardo i futuri parametri zero. Quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che potranno essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino.

Nell’elenco dei possibili colpi c’è anche Grimaldo, laterale del Benfica che è in scadenza di contratto. I portoghesi non hanno perso le speranze di rinnovare l’accordo, anche se la strada è in salita. La Juventus ha bisogno assolutamente di trovare l’erede di Alex Sandro e il calciatore intriga parecchio. Estadio Deportivo però spiega come l’elenco delle squadre a lui interessate sia destinato ad allungarsi. Anche il Betis Siviglia infatti sarebbe pronto a fare un’offerta per convincerlo a dire sì.