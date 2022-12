Stagione 2023-24, seconda maglia Juventus: ecco l’anticipazione – FOTO

Juventus, svelata in anteprima la nuova maglia per la prossima stagione. Colori sobri ma con uno stile unico: i dettagli.

Questa stagione è stata atipica per tanti motivi, in primis per lo stop che, adesso, rivedrà i bianconeri protagonisti non appena finirà il Mondiale. Una stagione inedita che però deve ancora chiarire tutto quello che succederà ai vertici, con un Napoli da battere e una Juventus ad inseguire che però recupera uomini chiave in tal senso (Chiesa e Pogba) su tutte. Ma le fantasie, oltre al mercato, sono anche, spesso, sulle nuove maglie e quell’interrogativo che attanaglia le menti dei tifosi: come sarà la nuova maglia?

In questa foto, eccovi, una sorta di anteprima della seconda maglia della prossima stagione.

Juventus, la seconda maglia in anteprima

Sicuramente in casa bianconera sono abituati a rimanere sempre al passo con i tempi in quanto a mode e stili. Abbiamo visto nel corso degli anni come, anche, la prima maglia è stata – alle volte – ‘stravolta’ con proposte trendy e certamente divisive per una fatta della fandom più nostalgica.

Già la maglia di quest’anno ha avuto un ottimo successo commerciale ma, certamente, si discosta un po’ dai toni classici dei vecchi tempi – quelli delle maglie larghe – il tutto è stato ridisegnato con delle strisce ripensante. Per il nuovo kit, invece, si ritorna ad uno stile “sobrio” e, quasi, elegante che ricorda da vicino la sempre apprezzata prima maglia del Real Madrid, un kit che abbinato ai giusti colori, bianco e nero, può tranquillamente essere visto come la maglia perfetta. Voi cosa ne pensate? Sicuramente questa maglia potrebbe mettere d’accordo tutti i tifosi: dai più nostalgici ma anche ai più trendsetter, alla ricerca di nuovi stili ma anche di nuove mode.