Nuovo affare Juve-Real: la richiesta di Ancelotti lascia di stucco Allegri

Nuovo affare Juve-Real: dalla Spagna sicuri che potrebbe essere il bianconero uno degli obiettivi di Carlo Ancelotti per la prossima stagione

Il Real Madrid è in una fase di ristrutturazione, soprattutto in mezzo al campo. L’addio di Casemiro nel corso della passata finestra estiva di calciomercato ha mandato il primo segnale. Poi ci sono Modric e Kroos – in scadenza – che potrebbero anche salutare insieme. Le cose a posto, da quelle parti, le hanno messe da un poco di tempo e per diverse stagioni visto che Ancelotti ha inserito in rosa prima Camavinga e poi Tchouameni. Ma questo ovviamente non basta per i prossimi anni. E qualora i madrileni non riuscissero a prendere i reali obiettivi, potrebbero bussare alla porta della Juventus.

La notizia è riportata da Defensa Central che fa un quadro della situazione dentro il Madrid. I target sono importanti: Enzo Fernandez in primis e poi Bellingham. Giovani, con esperienza, e con qualità tecniche da vendere. Ma la concorrenza per i due è davvero alta e non è detto che i Blancos riescano nel colpo. Ecco perché, come terza opzione, ci sarebbe Locatelli.

Nuovo affare Juve-Real, Ancelotti su Locatelli

Dalla Spagna sono convinti che Ancelotti abbia parlato del centrocampista di Allegri a Florentino Perez. Anche perché rispecchia delle caratteristiche che stanno indirizzando la campagna acquisti del Real. Giovane, intanto. E questo potrebbe garantire molti anni dentro la squadra campione di Spagna e campione d’Europa in carica. Il sito iberico inoltre parla anche della situazione economica che c’è al momento dentro la Vecchia Signora che potrebbe spingere Cherubini a pensare ad un addio di Locatelli qualora qualcuno si presentasse con l’offerta giusta.

Non meno di 40 milioni ovviamente. Ma ache 35 forse potrebbero bastare. In ogni caso quella di Locatelli al Real Madrid sembra essere un’opzione praticabile per la prossima stagione.