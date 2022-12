Calciomercato Juventus, ha vinto l’Arsenal: non possono più farci niente

Calciomercato Juventus, il giocatore seguito da mesi dai bianconeri potrebbe prendere la strada di Londra.

L’infermeria della Juventus non accenna a svuotarsi. Nella giornata odierna è arrivata la notizia dell’infortunio occorso a Leonardo Bonucci: infiammazione del tendine dell’adduttore lungo. Si è fermato il capitano bianconero e dovrà restare fuori per almeno venti giorni.

Indubbiamente una brutta tegola per Massimiliano Allegri, che rischia di non averlo a disposizione nel primo match di campionato del 2023, in cui Szczesny e compagni affronteranno la Cremonese. Si tratta dell’ennesimo problema muscolare per l’esperto centrale juventino. Normale per uno della sua età, che non può certo pretendere di essere sempre al top della condizione.

Lo stop di Bonucci ha però fatto suonare un campanello d’allarme. E convinto il direttore sportivo Federico Cherubini ad intervenire sul mercato per trovare quanto prima un’alternativa, anche low cost. Non si sa ancora quali saranno le mosse della Juventus a gennaio, è tutto un po’ in stand-by dopo le vicissitudini societarie che hanno portato alle dimissioni dell’intero Consiglio d’amministrazione.

Calciomercato Juventus, i Gunners in vantaggio su N’Dicka

Cherubini dovrà attuare delle strategie a dir poco “creative” in vista della sessione invernale, privilegiando le operazioni cosiddette a parametro zero.

La lista che ha in mano il direttore sportivo della Juventus del resto è piena zeppa di elementi che sono attualmente in scadenza di contratto. E il cui costo potrebbe scendere, tenendo conto che le rispettive società non avanzeranno grosse pretese pur di evitare di veder partire il proprio giocatore gratis. In questi giorni si sta parlando parecchio del romanista Chris Smalling, ancora incerto riguardo al rinnovo coi giallorossi.

Per la Vecchia Signora si tratterebbe indubbiamente di un grande colpo, visto che si aggiudicherebbe un difensore centrale di grande esperienza, perfetto per giocare in coppia con Bremer. Sembrerebbe invece tramontata l’ipotesi N’Dicka: il centrale dell’Eintracht Francoforte, da mesi accostato ai bianconeri, è sempre più vicino all’Arsenal, come riporta il sito elgoldigital.com. I Gunners avrebbero superato anche gli spagnoli del Betis.