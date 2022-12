Calciomercato Juventus, tripla opzione a gennaio | L’attaccante se ne va

Calciomercato Juventus, futuro deciso per l’attaccante che ormai non convince più. Addio con tre destinazioni possibili: i dettagli.

Adesso l’attaccante sarebbe conteso da più squadre. L’obiettivo infatti potrebbe già concretizzarsi nel mercato di gennaio come specificato dai colleghi spagnolo di ‘Fichajes’.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione il futuro nell’attuale squadra è tutt’altro che assicurato e, pertanto, Asensio potrebbe decidere di lasciare, incredibilmente, il Real Madrid già nella finestra invernale di gennaio. Tre club su tutti sarebbero pronti ad accoglierlo e tra questi, occorre sottolineare, l’assenza della Juventus che per diverso tempo si era interessata al profilo in questione.

Calciomercato Juventus, trittico di big per Asensio | Si può fare a gennaio

Il giocatore spagnolo vuole una titolarità che in questo momento Ancelotti non gli assicura, motivo che lo spinge a guardarsi già in giro. Come detto poc’anzi, un operazione, che, avrebbe già pretendenti pronte a chiuderlo per gennaio. Bisogna sottolineare l’interesse di Barcellona, Arsenal e Liverpool.

Le due inglesi, sicuramente, gli garantirebbero un posto da titolare e la possibilità di cambiare campionato e tentare la fortuna nell’attuale league più quotata dai calciatori e forse permetterebbero uno stipendio importante. Diversamente, in caso in cui Asensio decidesse di rimanere in Spagna, nel caso dell’inserimento del Barcellona, la sfida diventerebbe ancora più emozionante, visto che i blaugrana rappresentato i nemici storici, sportivamente parlando, dei blancos. Certamente, almeno nell’indiscrezione spagnola, non figurano le big italiane. In passato sia la Juventus m anche il Milan di Pioli si erano prese informazioni per capire meglio il futuro dell’esterno/attaccante del Real Madrid. Viste però anche le grosse pretese dei blancos in caso di cessione, per il momento, l’ipotesi Serie A sembra più remota di un tempo.