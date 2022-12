Calciomercato Juventus, fumata nera: “gratis” dal Bayern Monaco

Calciomercato Juventus, fumata nera per il rinnovo: il giocatore si muoverà quasi gratis dal Bayern Monaco. Cherubini è in allerta

La Juventus è alla ricerca di difensori per la prossima stagione. Non solo centrali, ma anche e soprattutto esterni. Sia Cuadrado, che Alex Sandro, che De Sciglio, dovrebbero salutare, ed è per questo che Cherubini si sta muovendo anche per gennaio, dove nel mirino intanto ci sarebbero Karsdorp della Roma e Odriozola del Real Madrid.

Un discorso comunque imminente, questo: c’è da sottolineare come la Juventus vorrebbe riuscire a piazzare un colpo importante per la prossima estate. E un giocatore nel mirino ci sarebbe già: il nome è quello di Pavard, esterno del Bayern Monaco e della nazionale francese con la quale è impegnato al Mondiale, che secondo quanto riportato dalla Bild avrebbe completamente escluso di voler tenere dei colloqui con i bavaresi per il rinnovo contrattuale. Vuole salutare alla fine della stagione e Nagelsmann si starebbe già muovendo in questo senso.

Calciomercato Juventus, Pavard “gratis”

Il contratto di Pavard scade nel 2024, ma è normale che il Bayern non farà nessuna pressione se queste indiscrezioni venissero confermate. Cercherà di accontentare in tutti i modi la volontà del calciatore, approdato in Germania nel 2016, preso dalla Stoccarda, prima di fare il grande salto nel 2019. E lo potrebbe fare anche “regalando” o quasi il cartellino del giocatore, visto che con un contratto in scadenza così vicino, non ci sono molti margini di manovra economica.

Pavard, 26 anni, garantirebbe ancora molti anni a buoni livelli. E la Juventus guarda a lui anche per questo motivo: giovane, ma con enorme esperienza europea sulle spalle. Insomma, sarebbe davvero un grande colpo per i colori bianconeri anche se, la sensazione, è che la concorrenza sarà veramente alta per il terzino francese.