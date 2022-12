By

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo che tramortisce i bianconeri. Fumata bianca e futuro in Bundes segnato.

Al netto delle tante questioni che stanno catturando l’attenzione dei bianconeri nel corso di queste ultime settimane, le vicende e le dinamiche di calciomercato sono destinate a rimanere sotto l’attenzione della dirigenza e della società.

L’obiettivo principale del mondo zebrato tutto dovrà essere quello di far passare in secondo piano tutte le dinamiche inerenti il CdA. Questo non significa ignorare o sminuire l’importanza e la potenziale e presunta gravità dei fatti quanto, piuttosto, cercare di mantenere slegate le due piste al fine di restare concentrati sulle dinamiche di campo e degnamente proseguire quel percorso di crescita e risalita catalizzato dalla vittoria nel derby ad inizio ottobre.

Da quel momento, pur continuando a palesare alcuni limiti di gioco, la Juventus è tornata a vantare una propria identità, fondamentale per recuperare posizioni e terreno sulla zona Champions e per apparecchiare una seconda parte di stagione in cui la rincorsa scudetto, pur restando difficile, figuri un obiettivo meno utopistico.

Calciomercato Juventus, accordo trovato per giugno: resta in Bundes

Le prime risposte giungeranno certamente già nelle prime settimane di gennaio, quando Vlahovic e colleghi dovranno affrontare diverse insidie, tra cui quella di un Napoli atteso nello stesso periodo da incontri importanti e potenzialmente decisivi.

Restando nelle dinamiche di mercato, quest’anno forse più degli altri decisive per il prosieguo stagionale delle singole squadre, arrivano importanti aggiornamenti su uno scenario inerente la Bundesliga.

Da diverso tempo, la Juve aveva messo nel mirino il terzino del Borussia Monchengladbach, Remy Bensebain. Monitorato anche da altri club italiani, il classe 2002 piace da tempo al Borussia Dortmund che ha in lui individuato il profilo giusto per sostituire Raphael Guerriero.

Secondo Sportitalia, il giocatore si libererà a giugno a costo zero e ha già un accordo con il club giallonero. Salvo cambiamenti, resterà in Bundes.