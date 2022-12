Calciomercato Juventus, rebus irrisolvibile: scambio saltato

Calciomercato Juventus, il club avrebbe rifiutato lo scambio di prestiti: a questo punto potrebbe restare in Toscana.

Sono giorni di duro lavoro per i giocatori agli ordini di Massimiliano Allegri. La Juventus, ormai da una settimana, ha ripreso a faticare e sudare nel quartier generale della Continassa per preparare il ritorno in campo. Sabato prossimo è in programma la prima amichevole contro l’Arsenal, che ha appena battuto il Milan a Dubai, negli Emirati Arabi.

L’allenatore livornese è abbastanza speranzoso in vista del nuovo anno. Si augura di recuperare tutti in vista della prima uscita ufficiale del 2023, che sarà a Cremona contro i grigiorossi di Massimiliano Alvini. Le notizie arrivate nelle ultime ore non sono tuttavia particolarmente positive. Si è fermato Leonardo Bonucci ed anche Federico Chiesa, che torna – come tutti sappiamo – da un grave infortunio e dunque da un lungo stop. Le sensazioni, in ogni caso, sono positive: per entrambi non si dovrebbe trattare di nulla di grave. Allegri dovrà comunque attendere la fine del Mondiale per riabbracciare gli ultimi superstiti della corposa spedizione in Qatar. Gli argentini Di Maria e Paredes e il francese Rabiot, che rischiano di scontrarsi nella finalissima di domenica al Lusail Iconic Stadium.

Calciomercato Juventus, un nuovo no della Sampdoria per Pjaca

Il tecnico toscano confida poi di ricevere buone notizie dal mercato. Che, a quanto pare, potrebbe essere particolarmente movimentato sul fronte delle cessioni, indispensabili per poter effettuare qualche colpo in entrata e sistemare alcuni reparti.

A tal proposito sembrava tutto fatto per il passaggio di Marko Pjaca, giocatore ancora di proprietà della Juventus, alla Sampdoria. Una mossa, secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Nazione, decisa di comune accordo con l’Empoli, società che dalla scorsa estate detiene in prestito il cartellino dell’attaccante croato, che anche in Toscana sta trovando poco spazio. L’idea degli azzurri era quella di arrivare a Ciccio Caputo, centravanti della Sampdoria – già passato da Empoli – attraverso uno scambio che prevedeva l’approdo a Genova anche dell’ex atalantino Lammers. Il club blucerchiato avrebbe però rifiutato la proposta, preferendo il centrocampista Marin a Pjaca.