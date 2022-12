Assalto finale imminente: la Juventus lo ‘perde’ a gennaio

Assalto finale nel calciomercato invernale e addio Juventus: la posizione del club è stata chiarissima.

Mentre si è ormai entrati nelle battute finali di un Mondiale in Qatar che ha generato non poche discussioni e polemiche, la ripresa della Serie A inizia a figurare come una sorta di punto sempre più vicino, atteso da tanti e da non poco tempo.

A differenza delle passate stagioni, i campionati sono infatti stati interrotti in una fase molto importante, generando uno stop che potrebbe impattare da tanti punti di vista, psicologico e non solo. Restando al presente, ricordiamo come l’attuale avvicinamento della seconda parte di stagione rappresenti anche un presupposto per accelerare operazioni e riflessioni tra fila dirigenziali e societarie, anche in casa Juventus.

Certo, va ricordato che in quel di Torino le preoccupazioni e le attenzioni continuano ad essere rivolte ad una questione della quale si sta discutendo ogni giorno e circa la quale potrebbero esserci importanti evoluzioni in qualsiasi momento.

Calciomercato, “addio” Juventus a gennaio: piomba l’Arsenal

Questo non deve comunque far passare in secondo piano un’altra questione molto importante e attenzionata con grande veemenza da tante società in queste settimane precedenti alla ripresa del campionato e all’inizio di un calciomercato che potrebbe portare non poche novità.

Da tal punto di vista, nonostante la particolare situazione bianconera, la Juventus non ha intenzione di restare passiva durante il mese di gennaio, pur avendo da tempo maturato la consapevolezza di dover operare in modo oculato, soprattutto dopo aver speso finanze ed energie nel corso dell’ultimo trimestre estivo. Pur non essendo ancora chiaro chi potrebbe arrivare dopo Natale, dall’Inghilterra arrivano notizie che aiutano a fare chiarezza e restringere il raggio d’azione.

Secondo il “The Mirror”, infatti, l’avventura di Youri Tielemans al Leicester sarebbe prossima alla conclusione. Il centrocampista belga, finito nel mirino anche di diverse big della nostra Serie A, Juventus inclusa, ha il contratto in scadenza a giugno ed è stato già più volte vicino al salutare le Foxes. Le forti avances dell’Arsenal, scrivono le penne inglesi, potrebbero generare l’attesa fumata bianca, accontenando il calciatore e al contempo evitando che quest’ultimo cambi squadra a parametro zero. A costi certamente meno importanti rispetto ai 40 milioni di euro versati dal Leicester nelle casse del Monaco nel 2019.