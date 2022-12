Altro che gennaio: Juventus, il rientro di Pogba è un calvario

Juventus, il rientro di Pogba diventa un calvario. Difficile vederlo in campo alla ripresa: ecco quante partite dovrebbe ancora saltare il Polpo

In casa Juventus non c’è pace. Sembrava potesse essere un 2023 diverso dall’anno che si sta per chiudere, almeno sotto il profilo degli infortuni: il rientro di Chiesa, arrivato prima della sosta, aveva dato una bella iniezione di fiducia alla squadra bianconera.

Che sperava, ovviamente, di riavere anche Pogba per l’inizio dell’anno e per vederlo finalmente in campo per la prima volta in questa stagione. Non sarà così, almeno stando a quelle che sono le informazioni riportate dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Sì, il calvario del Polpo si potrebbe allungare ancora. E con il suo anche quello di Allegri che mai lo ha avuto a disposizione nel corso della prima parte di stagione. Il suo infortunio continua a preoccupare, nonostante abbia saltato il Mondiale in primis, e nonostante poi alla fine abbia deciso di operarsi. Il ginocchio non guarisce.

Juventus, ecco quanto torna Pogba

Non ci sarà, almeno di un miracolo, alla ripresa. E sappiamo che i miracoli ci sono solamente in condizioni particolari. Salterà altre cinque partite, a quanto pare, il centrocampista francese, che ancora non si è allenato con i compagni nonostante quell’enorme sorriso fatto vedere dai social media manager della Juventus nel momento del rientro alla Continassa.

La prima gara ufficiale la dovrebbe giocare non prima del prossimo 29 gennaio. Oltre un mese ancora per guarire da un infortunio he lo ha messo fuori dai giochi lo scorso mede di agosto in pieno ritiro. Un calvario lunghissimo quello di Pogba, di quelli anche difficili da spiegare. Ma tant’è, questo è il momento e bisogna, come sempre purtroppo, fare di necessità virtù.