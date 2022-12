Non danno scampo alla Juventus: ‘tradisce’ anche Milinković

Calciomercato Juventus, non danno scampo a Cherubini: hanno fatto enormi passi in avanti nella corsa all’obiettivo dei bianconeri

Hanno fatto enormi passi in avanti per Milinkovic-Savic. Almeno così scrive relevo.com, che parla di un interesse concreto, forte, che potrebbe diventare una vera e propria trattativa nello spazio di poco tempo.

La situazione contrattuale di Milinkovic-Savic è nota a tutti. Il centrocampista serbo della Lazio va in scadenza nel 2024 e non sembra voler rinnovare con la squadra del presidente Lotito. Che dal proprio canto sa benissimo di non potersi permettere il lusso di perdere a parametro zero il calciatore, come sa altrettanto bene che la richiesta di 80-100 milioni dell’estate appena passata non è ormai quella giusta. A meno che non parta a gennaio, ma questo è davvero difficile. Ecco, siccome a giugno con solamente 12 mesi davanti di accordo, il prezzo del cartellino potrebbe scendere in maniera sensibile, anche l’Arsenal ci starebbe facendo un pensiero e come detto avrebbe fatto enormi passi in avanti.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal su Milinkovic-Savic

Normale pensare che il profilo del serbo interessi a molti. Così com’è altrettanto normale pensare che la Juve non mollerà la presa così facilmente. Certo, qualora l’Arsenal si presentasse con 60 milioni di euro, allora anche per Lotito sarebbe difficile dire di no.

Soprattutto perché il massimo dirigente biancoceleste riuscirebbe a cedere il serbo all’estero che è poi l’obiettivo della società capitolina. Non rinforzare nessuno in Italia e non vedere quello che è un giocatore esploso all’ombra del Cupolone con un’altra maglia in Serie A. In tutto questo, scrive ancora il sito, c’è anche il forte interesse del Chelsea che valuta la situazione. E la Juve? E la Juve al momento attende, purtroppo, anche perché senza dubbio ha cose più importanti a cui pensare.