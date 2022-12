Incrocio Zidane-Juventus: offerta immediata dopo le dimissioni

Calciomercato Juventus, Zinedine Zidane ha rifiutato diverse offerte e attende la Francia. Ma arriva l’offerta immediata dopo le dimissioni

Zinedine Zidane è ancora senza panchina. Il tecnico francese, che con il Real Madrid ha vinto tutto quello che era possibile vincere nello spazio di pochissimo tempo, attende sempre la panchina della Francia.

Ieri la squadra di Deschamps ha conquistato la finale del Mondiale, la seconda di fila, e qualora riuscisse a battere l’Argentina domenica, la sensazione è che sarà difficile dividersi da un tecnico che per forza di cose entrerà nella storia. Alla fine, l’ex centrocampista e allenatore della Juve, potrebbe anche rimanere fino al prossimo Europeo. E questo potrebbe creare dei problemi a Zizou, che come sappiamo non ha fretta, ma che ormai pensa che il suo tempo lontano dai campi sia finito. Vorrebbe tornare in pista e siccome la voglia, così come ha dimostrato questa attesa, forse sarebbe quella di allenare una nazionale e non un club, il Mondiale potrebbe anche a lui regalare qualcosa.

Calciomercato Juventus, il Brasile su Zidane

C’è un’altra panchina prestigiosa, di quelle che fanno gola a tutti, che al momento è libera. Ed è quella del Brasile di Tite. L’allenatore come preannunciato ha lasciato e la federazione, secondo quanto riportato da okdiario, dopo aver tentato e fallito per Guardiola, sarebbe pronta a tentare Zidane.

E da quelle parti Zizou ha diversi estimatori – Neymar e Casemiro in primis – e poi ha anche quella che è la garanzia forse più importante. Anche Ronaldo “Il Fenomeno” infatti sarebbe ben contento di vederlo sulla panchina verdeoro. Una situazione che quindi potrebbe regalare degli stravolgimenti importanti. Con il francese che quindi potrebbe rimanere solamente un sogno per la Juventus.