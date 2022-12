“Messi è Gesù, Maradona è Dio”: l’Argentina in finale esalta tutti

“Messi è Gesù, Maradona è Dio”: il celebre scritto e giornalista uruguaiano Victor Hugo Morales ha definito così i due: il paragone

L’Argentina in finale dei Mondiali la stavano aspettando quasi tutti a quanto pare. Non solo alcuni in Italia, ma anche all’estero e al di là dell’Oceano. Anche perché forse per Messi sarebbe quella consacrazione finale che lo potrebbe mettere sullo stesso gradino di Maradona. Lui l’Albiceleste l’ha trascinata alla vitoria finale.

Non sarà facile per la truppa di Scaloni riuscire ad avere la meglio su una Francia che ha conquistato una finale Mondiale per la seconda volta di fila e che punta ad entrare nella storia. La squadra di Deschamps, domenica pomeriggio, cercherà in tutti i modi di difendere quel titolo già conquistato in Russia. Il meglio del meglio comunque è arrivato in fondo e forse gli appassionati di questo sport non potevano chiedere niente di diverso. Il menù, con Messi da un lato e Mbappé dell’altro è gustoso e succulento.

Messi e Maradona, il commento di Morales

Bene, dicevamo. Il confronto tra Messi e Maradona ha sempre caratterizzato non solo le discussioni dei tifosi argentini ma anche quelle di tutto il Mondo. A tal proposito, durante la diretta Twicth di calciomercato.it inonda su TVPLAY, è intervenuto il noto giornalista e scritto uruguaiano Morales.

Un tema biblico, quello trattato, come Adani durante una telecronaca: “Trasforma l’acqua in vino” ha detto il commentatore tecnico della Rai. Morales va oltre. “Sappiamo cosa significa Maradona per il calcio per tutti noi. Messi però mi sta emozionando moltissimo, è la continuazione di Diego. Messi continua la leggenda di tutto quello che faceva Diego. E’ una benedizione di Dio per il calcio argentino avere avuto questi due giocatori di talento e immaginazione che hanno dato questa grande popolarità al calcio mondiale. Maradona è dio e Messi è Gesù, il messia: intorno a Messi giocano gli apostoli“