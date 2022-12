“Forte ottimismo”: ribaltone gratis, Juventus in scacco

Cosa succederà nelle prossime settimane in casa Juventus? I tifosi aspettano con ansia novità su diversi fronti.

Dopo la lunga sosta per i mondiali all’inizio del nuovo anno si tornerà in campo per affrontare la seconda parte della stagione. Con la squadra di Allegri che ha importanti traguardi da inseguire. Prima di tutto ovviamente il campionato.

Grazie ad una bella rimonta compiuta nelle ultime partite del 2022 Bonucci e compagni si sono avvicinati alle posizioni che contano e ora hanno tutte le carte in regola per dare la caccia al Napoli capolista. Allo stesso tempo però non si può dimenticare che c’è un altro obiettivo importante come l’Europa League da inseguire. Portare a casa un trofeo europeo sarebbe una bella iniezione di autostima per tutto l’ambiente. Con il nuovo anno arriverà anche un rinnovato gruppo dirigenziale al timone della società, che dovrà subito attivarsi per prendere delle decisioni importanti relative al calciomercato. A gennaio arriverà qualche volto nuovo per Allegri oppure si rimanderà tutto all’arrivo della prossima estate?

Calciomercato Juventus, come cambia il futuro di Grimaldo

Sotto questo punto di vista, sono interessanti le indiscrezioni rilanciate da Sportmediaset, secondo cui il Benfica starebbe facendo di tutto per convincere Grimaldo a firmare il rinnovo.

Legato alle “Aquile” da un contratto in scadenza nel 2023, il terzino mancino spagnolo ha calamitato l’interesse di diverse big, pronte a darsi battaglia per mettere le mani su un calciatore d’esperienza, che potrebbe liberarsi a zero tra pochi mesi. Il condizionale è d’obbligo, alla luce della svolta improvvisa presa dall’operazione.

Sebbene Inter, Napoli e Juventus – tra le altre – continuino a monitorare da molto vicino la situazione, il Benfica vuole giocarsi fino in fondo le sue chances per intavolare l’accordo con il diretto interessato, e chiudere un affare che sembrava definitivamente sfumato. Secondo l’emittente satellitare, il grande pressing dei lusitani potrebbe portare ad un clamoroso cambiamento delle carte in tavola, con il Benfica che sente di poter portare fino in fondo l’affare.