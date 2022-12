Milinkovic Savic alla Juventus: cifre e data svelate

La Juventus tiene d’occhio il centrocampista che apre al trasferimento in bianconero. Sul calciatore, però, c’è anche una big della Premier League.

Sebbene il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti solo il prossimo 2 gennaio, sono tantissime le squadre italiane e non a lavoro per rinforzare i propri organici in vista della seconda parte di stagione e del prossimo anno. Tante squadre, tra cui ovviamente la Juventus che, attualmente terza in classifica in Serie A con due punti di ritardo sul secondo posto del Milan e dieci sul primo del Napoli, cerca rinforzi, soprattutto a centrocampo, per tentare una rimonta clamorosa simile a quella realizzata nell’annata 2015-2016.

Una ricerca di rinforzi che, com’è ormai noto da tempo, la Vecchia Signora sta concentrando su quel Sergej Milinkovic-Savic che, tornato alla Lazio dopo il triste mondiale disputato con la sua Serbia, è sempre più propenso a dire addio ai biancocelesti per legarsi ai piemontesi. Nonostante il contratto in scadenza nel 2024, il classe ’95 ha infatti fatto capire da tempo di non voler più continuare con i capitolini e di volere a tutti i costi la Juventus con la cui maglia avrebbe sicuramente più possibilità di portare a casa qualche trofeo importante.

Juventus, Milinkovic-Savic dice sì, ma spunta l’Arsenal

Segej Milinkovic-Savic è da tempo un pallino della Juventus e di Massimiliano Allegri al quale farebbe sicuramente comodo avere a disposizione il centrocampista serbo per la seconda parte di stagione. Difficilmente la Lazio lo lascerà andare via già a gennaio, ma un accordo per l’estate è più che probabile.

Un accordo che i piemontesi sono però chiamati a trovare il prima possibile visto che sul classe ’95, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport poche ore fa, avrebbe messo gli occhi anche l’Arsenal di Mikel Arteta che, sempre più vicino al ritorno sul tetto d’Inghilterra dopo quasi 19 anni di digiuno, potrebbe convincere il calciatore con un’offerta d’ingaggio superiore a quella dei bianconeri.