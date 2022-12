Batticuore Juventus, nuova tegola: a rischio per il Napoli

Juventus, adesso le condizioni del giocatore potrebbero tenerlo fuori più del dovuto, a rischio anche con il Napoli: i dettagli.

Ora il rischio di perderlo più a lungo diventa un reale problema. Il titolarissimo di Allegri rischia di star fuori più del dovuto, un mese.

Una situazione che potrebbe escludere il centrale difensivo per la partita “decisiva” contro il Napoli, che vedrà i bianconeri affrontare la capolista per una sfida che si preannuncia da cardiopalma.

Bonucci stop per un mese | A rischio anche il Napoli

Il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’ rischia di stare fuori un mese dalla squadra. Sicuramente non ci sarà nella sfida contro la Cremonese ma il rischio più grande e di non averlo nemmeno contro il Napoli.

Allegri, dunque, rischia di perdere uno dei suoi pezzi forti non appena rinizierà il campionato post Mondiale. Domenica ci sarà la finale fra Argentina – Francia e poi dopo, a gennaio, il campionato ricomincerà. Tanti recuperi in mediana ma anche assenze di rilievo per Allegri. Staremo a vedere come riuscirà a rispondere la Juventus sul campo all’assenza del suo capitano in attesa che si riprenda del tutto. Intanto i ragazzi sono pronti per iniziare un nuovo corso e recuperare quei punti che li separano dalla vetta, non sarà semplice ma è anche il bello delle sfide a cui la Juventus è abituata.