Addio Juventus, blitz e firma: pronto il pre-contratto

Addio Juventus, pronto il pre-contratto per il difensore centrale che a giugno si libererà a zero e lascerà l’Inghilterra.

Gennaio si avvicina e con esso anche la sessione invernale del calciomercato. A tal proposito, non sono pochi i dubbi che aleggiano in questo momento sui possibili movimenti che effettuerà la Juventus. Normale dopo il clamoroso ribaltone societario dello scorso novembre generato dalle dimissioni dell’intero Consiglio d’amministrazione.

In tanti, soprattutto tra i tifosi, continuano a chiedersi se i bianconeri adotteranno un basso profilo, limitandosi ad approfittare delle occasioni che il mercato sicuramente metterà a disposizione. Si tratta di domande alle quali, allo stato dell’arte, è difficile dare una riposta. Tra le poche certezze c’è il fatto che la Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di ridimensionare le proprie ambizioni, al di là di quelli che saranno i risvolti dell’inchiesta Prisma che sta portando avanti la Procura di Torino. Anche la nuova dirigenza si porrà come obiettivo quello di riportare i bianconeri ai vertici, sia in Italia che in Europa.

Addio Juventus, l’Atletico Madrid ha praticamente chiuso per il turco Soyuncu

Appare in ogni caso scontato che il direttore sportivo Federico Cherubini riesca a reclutare qualche difensore che possa consentire a Massimiliano Allegri di ampliare le rotazioni in difesa. Tenendo anche conto, ad esempio, dei continui problemi fisici di Leonardo Bonucci.

Tra i centrali che la Juventus stava tenendo sott’occhio fino a qualche mese fa c’era anche Caglar Soyuncu, 26enne difensore turco che a giugno si libererà a zero dal Leicester. Le Foxes lo acquistarono nel 2018 per 18 milioni dal Friburgo, consentendogli di mettersi in mostra in un campionato top come la Premier League. Fallita ogni trattativa per il rinnovo, Soyuncu adesso si prepara a lasciare l’Inghilterra. Aveva fatto dei sondaggi anche la Roma di José Mourinho, alla ricerca di uno con le sue caratteristiche. A quanto pare, invece, il futuro del nazionale turco sarà a Madrid, sponda Atletico. Secondo quanto riporta Football Insider, i Colchoneros avrebbero già pronto il precontratto da far firmare al giocatore.