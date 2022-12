Calciomercato Juventus, 15 milioni sul piatto: Allegri non ci crede

Calciomercato Juventus, offerta di 15 milioni di euro sul piatto: Allegri non ci crede e potrebbe dover rinunciare all’obiettivo

Vi abbiamo più volte raccontato di come la Juventus stia cercando, per la prossima stagione, degli elementi che possano andare a completare il pacchetto arretrato della squadra di Massimiliano Allegri. Soprattutto in quel ruolo delicato che è il terzino.

La situazione che gira attorno a quelli che adesso sono in rosa è nota a tutti: Cuadrado e Alex Sandro, in primis, hanno un contratto in scadenza e la sensazione è che questo sia il loro ultimo anno dentro la Continassa. I fatti confermeranno sicuramente nei prossimi mesi quelle che fino al momento sono state le parole dette fino al momento. E i fatti dovranno confermare inoltre quali sono i reali obiettivi dei bianconeri per il futuro. Nel futuro immediato c’è Karsdorp della Roma, che appare un elemento importante soprattutto se i Friedkin dovessero decidere di cederlo in prestito. In quello con uno sguardo un po’ più in là, c’è sicuramente Fresneda del Valladolid.

Calciomercato Juventus, affondo del Newcastle

C’è comunque da tenere d’occhio quella che potrebbe essere un’offensiva del Newcastle per il giocatore. Sì, secondo quanto riportato da todofichajes infatti, il club di Premier League potrebbe mettere sul piatto un’offerta immediata di 15 milioni di euro.

Soldi che spariglierebbero le carte in tavola. Soldi che la Juventus ovviamente non ha nessuna intenzione di investire nell’immediato per un giocatore giovanissimo che ha sì fatto vedere delle buone qualità, ma che sicuramente al momento non valle quella cifra. Insomma, un obiettivo che potrebbe sfumare. Ma quando si hanno potenzialità economiche infinite appare anche difficile riuscire a contrastare in qualche modo.