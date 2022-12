Calciomercato Juventus, agente allo scoperto: “Pronti a trattare”

Calciomercato Juventus, il procuratore del giocatore è tornato a parlare del rinnovo del contratto. Scenario ribaltato.

Non è una novità il fatto che la società giallorossa voglia valorizzarlo e fare in modo che abbia un ruolo centrale nella programmazione degli anni a venire.

Ciò nonostante, la sua situazione continua ad essere abbastanza delicata, aggravata com’è dal suo rendimento piuttosto altalenante e da una data, quella del suo contratto di scadenza, che si avvicina inesorabilmente. La Roma non vorrebbe rinunciare a Nicolò Zaniolo, ma il quadro è talmente intricato che è impossibile prevedere come andrà a finire.

Calciomercato Juventus, Vigorelli: “I rapporti con la Roma sono ottimi”

Ed è per questo motivo che la Juventus non intende mollare l’osso. Ma, anzi, continua a perseverare nella speranza di portarlo dalla sua parte. Le ultime indiscrezioni, però, non sono troppo rassicuranti. Claudio Vigorelli, agente di Zaniolo, è infatti uscito allo scoperto e ha detto qualcosa che ribalta completamente lo scenario: “Noi siamo pronti a trattare – queste le sue parole – i rapporti con la Roma e Pinto sono ottimi”.

Per la Juve non è ancora detta l’ultima parola, in ogni caso, perché ci sono parecchi nodi, soprattutto economici, da sciogliere. Il fantasista cresciuto nella Primavera dell’Inter potrebbe pretendere dai giallorossi un ingaggio più elevato di quello attuale: “Andremo a trattare sulla base del valore che la dirigenza stessa ha comunicato al mercato – ha rivelato Vigorelli alla Gazzetta dello Sport – Nulla di più, nulla di meno. Ma non ci sono tenebre, i rapporti con la Roma sono ottimi e siamo d’accordo con Pinto che parleremo più avanti del rinnovo, quando la dirigenza lo riterrà opportuno”. Nel frattempo nulla vieta ai club interessati a lui di continuare a corteggiarlo. E, perché no, di avanzare qualche offerta che possa fargli gola. Fermo restando però che, come confermato dal suo agente, “Niccolò sta molto bene alla Roma e coi tifosi giallorossi”. Seguirà il cuore, alla fine?