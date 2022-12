Ultimatum Juventus: “Si valuta la rescissione di Pogba”

Calciomercato Juventus, il futuro di Paul Pogba potrebbe subire una clamorosa svolta a stretto giro di posta.

Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus, fino a questo momento, si è rivelato un flop totale. Il centrocampista francese non ha ancora disputato un minuto in questa stagione, a causa di quelle noie fisiche che si porta dietro come una spada di Damocle da diverso tempo.

Invitato dal presidente Macron per guardare la finale Mondiale, il “Polpo” è atteso in Qatar per restare vicino alla compagine transalpina. I tifosi della Juve, però, si interrogano sulle condizioni fisiche del centrocampista francese. Acquistato a parametro zero per imprimere la sterzata decisiva al reparto di centrocampo, l’ex United fin qui ha dovuto far fronte a quei problemi che gli avevano impedito di spiccare il volo all’ombra dell’Old Trafford. E non è detto che non possano esserci stravolgimenti anche sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, intrigo Pogba: “Si valuta la rescissione”

Legato ai bianconeri da un contratto fino al 2026, Pogba potrebbe anche salutare subito la Juventus. Secondo quanto riferito da Tony Damascelli nel corso della diretta di “Radio Radio”, infatti, la “Vecchia Signora” starebbe entrando nell’ordine di idee di vagliare la clamorosa ipotesi della rescissione consensuale. Ecco quanto riferito da Damascelli: “Nel caso in cui Pogba non dovesse essere disponibile a gennaio, si valuta la rescissione del contratto con la Juve.”

Situazione chiaramente da monitorare con estrema attenzione, che potrebbe rivelarsi gravida di possibili sviluppi a stretto giro di posta. Settimane che si preannuncia bollenti sotto questo punto di vista. La Juve si aspetta risposte importanti da Pogba a stretto giro di posta, con la speranza di poterlo vedere finalmente all’opera. Altrimenti una clamorosa separazione non sarebbe affatto da escludere.