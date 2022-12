Calciomercato Juventus, budget da 200 milioni: addio lampo Vlahovic

Calciomercato Juventus, confermato il budget di 200 milioni per il mercato invernale: assalto a Vlahovic a gennaio

Dovrà stare molto attenta la Juventus il prossimo mese. Perché arrivano delle importanti conferme su quelle che potrebbero essere le mosse di diverse squadre inglesi. Oggi, a parlare di quelli che sono gli obiettivi del Manchester United, ci ha pensato El Mundo Deportivo.

Che sottolinea come il Manchester United, che vuole conquistare una qualificazione alla prossima Champions League, non ha nessuna intenzione di mollare la presa per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo della Juventus piace e molto in Premier League e non ci sarebbero solamente i red Devils sulle sue tracce, ma anche Arsenal e Chelsea potrebbero tentare quello che sarebbe un vero e proprio affondo per strapparlo via a Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, lo United vuole Vlahovic

Dalla Spagna, inoltre, spiegano come la situazione societaria della Juventus possa influire in maniera importante sulla questione.

Sì, El Mundo Deportivo parla di problemi economici importanti, dell’inchiesta che ha coinvolto i vertici societari, e di una possibile concreta, appunto per questo, che i bianconeri si possano privare già il mese prossimo, e solamente un anno dopo dal suo approdo a Torino, delle prestazioni del centravanti che Cherubini ha strappato alla Fiorentina nella finestra invernale di mercato del 2022. Un anno nuovo che comunque si preannuncia difficile e anche molto. Con una situazione che ruota attorno a Vlahovic decisamente da monitorare.