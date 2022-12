La Juventus ed il gioco delle due carte: primo acquisto deciso

Per la Juventus è arrivato il momento di tornare in campo, quest’oggi i bianconeri affronteranno un vero test molto impegnativo.

I bianconeri di Massimiliano Allegri infatti si trovano in Inghilterra, dove saranno ospiti dell’Arsenal. Tuttavia si sta avvicinando il mese di gennaio e sono in corso diversi cambiamenti per la Juve. Dal punto di vista dirigenziale ma non solo.

L’arrivo del nuovo anno porterà un nuovo gruppo dirigenziale che sarà chiamato ad aprire una nuova era calcistica per i bianconeri. Dalle loro scelte dipenderanno anche le mosse di calciomercato da effettuare. A gennaio è difficile immaginarsi delle vere e proprie rivoluzioni in rosa, anche se ci sono tanti elementi che sono in scadenza di contratto. Molto probabilmente per investimenti importanti dovrà attendersi la prossima estate. Tuttavia nulla vieta che a gennaio la Juventus possa cogliere qualche occasione low cost oppure decidere di puntellare l’organico lì dove finora si sono palesate delle difficoltà.

Juventus, a destra uno tra Fresneda e Karsdorp

E’ il caso ad esempio della fascia destra difensiva. Cuadrado si disimpegna bene in quel ruolo ma non è un terzino abile a fare bene la fase difensiva. Danilo spesso è stato impiegato altrove, per cui è lecito attendersi che la Juventus possa fare un’operazione proprio in quella zona del campo. La Gazzetta dello Sport spiega come la società bianconera sia pronta per chiudere un colpo. Rimane in piedi l’ipotesi Rick Karsdorp, che pare destinato a lasciare la Roma dopo le incomprensioni con Mourinho. L’olandese potrebbe essere un affare da chiudere senza spendere troppo. Tuttavia per gennaio o giugno sarebbe in piedi anche la pista che porta al giovane talento Ivan Fresneda, 18enne che milita nel Valladolid e che è attenzionato da diversi club europei. Gli spagnoli però non vorrebbero cederlo ad una cifra irrisoria e sono pronti ad aprire un’asta per il terzino.