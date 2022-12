Calciomercato Juventus, goduria Allegri: rinnovo saltato

Calciomercato Juventus, adesso la questione del rinnovo sembra una fase ormai archiviata. Il colpo è possibile: i dettagli.

Una vera e propria goduria per mister Allegri che, finalmente, potrebbe avere un altro laterale di qualità in rosa.

Stando infatti al portale estero ‘jn.pt’ sembra, infatti, che la situazione relativa ad uno degli obiettivi prioritari bianconeri si possa, definitivamente, sbloccare. Secondo le indiscrezioni, infatti, il laterale del Benfica avrebbe deciso di non rinnovare con il suo attuale club e adesso la possibilità dei bianconeri di prenderlo da free agent diventa più che concreta.

Calciomercato Juventus, Grimaldo non rinnova | Possibilità concreta

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, adesso, la situazione per il laterale del Benfica potrebbe sbloccarsi a favore dei bianconeri. Grimaldo potrebbe non rinnovare con il suo attuale e club e liberarsi dunque a zero.

Opzione certamente gradita dai bianconeri che, da tempo, cercano un rinforzo sulle fasce. Come sappiamo, alcuni dei già attuali titolari, a fine stagione, potrebbero non rinnovare e ciò porta la Juventus a fare le dovute analisi soprattutto dando molta importanza al bilancio evitando, dunque, spese superflue. In un certo senso, la possibilità di arrivare a zero ad un profilo come quello di Grimaldo potrebbe essere più che una valida alternativa. Il laterale portoghese ha dimostrato già in Champions di avere il phisique du role da to player, giocatore capace di fare la differenza in ogni competizione. Proprio per questo motivo la squadra di Allegri anche per volere dello stesso mister, potrebbe sfruttare l’occasione ghiotta e assolutamente non scontata. Un colpo decisamente ricercato visto che è già da tempo che il profilo è finito nel mirino della dirigenza. Staremo a vedere se arriverà già nel mercato di giugno come prossimo rinforzo, ora, l’ottimismo cresce.