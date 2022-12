Calciomercato Juventus, intreccio bomba con l’Inter: “Offerta sovrumana”

La Juventus mette nel mirino il calciatore. L’ex Serie A potrebbe presto sbarcare a Torino in un’operazione che vede coinvolta anche l’Inter.

Archiviata la finale per il terzo e quarto posto che ha visto il successo della Croazia di Zlatko Dalic sul Marocco di Walid Regragui, Qatar 2022 si appresta a vedere in scena, oggi alle 16.00 italiane, la finalissima tra Argentina e Francia in programma allo Stadio Iconico di Lusail.

Una sfida, quella tra argentini e francesi, al termine della quale calerà il sipario sulla ventiduesima Coppa del Mondo che, per quasi un mese, ha intrattenuto tifosi e appassionati di tutto il mondo.

Una manifestazione, questa che si concluderà oggi, attorno alla quale, nel corso delle settimane, si sono ovviamente sviluppate voci più o meno attendibili riguardanti trattative che hanno avuto per protagoniste anche alcune squadre della nostra Serie A. Squadre come Juventus e Inter che, stando a quanto emerso nelle scorse ore, sarebbero finite al centro di un curioso intreccio di mercato.

Juventus, occhi su Molina dell’Atletico Madrid. I Colchoneros puntano Dumfries che però piace anche al Chelsea. Inter su Buchanan del Bruges

Come anticipato poc’anzi, Juventus e Inter sono finite, stando a quanto riportato nelle scorse ore da El Goldigital, al centro di un particolare intreccio di mercato che, oltre a bianconeri e nerazzurri, vede coinvolte anche Atletico Madrid, Chelsea e Bruges.

Un intreccio che parte dall’interesse della Vecchia Signora per Nahuel Molina che, finito ai margini nelle gerarchie di Simeone, potrebbe decidere di tornare in Serie A a distanza di pochi mesi dal suo passaggio dall’Udinese ai Colchoneros.

Colchoneros che, in caso di cessione dell’argentino, hanno già fatto capire di voler puntare su Dumfries dell’Inter che però piace anche al Chelsea di Todd Boehly il quale, potendo sfruttare la corsia preferenziale generatasi in seguito all’affare Lukaku, pare essere già pronto a versare nelle casse meneghine quei 60-70 milioni di euro che il Biscione chiede per il laterale olandese. Sessanta-settanta milioni dei quali una parte verrebbe subito utilizzata dalla Benamata per prelevare l’esterno canadese, Tajon Buchanan dal Bruges.