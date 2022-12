Svolta Juventus, il nuovo allenatore lo sceglie l’ex: “Trova sempre un modo”

Calciomercato Juventus, un vero e proprio consiglio da uno dei beniamini della società bianconera ed ex storico: i dettagli.

Secondo le ultime indiscrezioni, un ex storico della Juventus e adesso opinionista sportivo avrebbe ‘consigliato’ caldamente la candidatura di un allenatore ideale per i bianconeri, qualora appunto ci dovesse essere la separazione da Allegri a fine stagione.

Secondo, infatti, Claudio Marchisio, adesso opinionista sportivo oltre che storico volto della Juventus, il cosiddetto ‘principino’ ancora oggi beniamino dei tifosi, da ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato di una possibile e validissima alternativa ad Allegri qualora la Juve decidesse, a fine stagione, di cambiare proprio l’allenatore.

Secondo Marchisio, infatti, in caso di addio di Massimiliano Allegri, un allenatore ideale per il nuovo corso bianconero potrebbe essere un altro ex, sia in campo ma soprattutto nel ruolo di tecnico.

Marchisio infatti ‘consiglia’ anche la Juve un profilo come Deschamps che sembra, davvero, un profilo valido per ambire ad alti livelli, già l’ottimo rendimento ottenuto ai tempi dalla Serie B ne è la dimostrazione concreta e poi nel ruolo da Ct ancora meglio. Oggi si gioca la possibilità di vincere il secondo Mondiale con l’equipe francese, ecco, di conseguenza quello detto da Marchisio a ‘La Gazzetta dello Sport’: “È pragmatico e conosce molto bene le qualità e i limiti della sua squadra e non è una cosa scontata. Della sua Francia mi piace come sta in campo: qualunque cosa succeda, dà l’idea di poterla gestire. E nelle gare equilibrate trova sempre un modo per fare la differenza. Legge bene le partite”. Una candidatura che vale più di mille parole visto che arriva da uno dei volti storici della Juventus che ha conosciuto di persona proprio i più grandi giocatori della recente storia della Vecchia Signora