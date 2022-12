Calciomercato Juventus, Vlahovic insieme a Griezmann: tandem da sogno

Calciomercato Juventus, una coppia da sogno per la ‘nuova’ squadra. Adesso il francese diventa un sogno gradito: i dettagli.

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni, adesso, la società avrebbe intenzione di andare su un obiettivo preciso. Si tratterebbe del francese che tanto sta stupendo in questo Mondiale in Qatar: Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann, infatti, stando a quanto riferito da ‘mediafoot’ sarebbe tornato ad essere un obiettivo molto concreto del Manchester United. I ‘Red Devils’ sono a caccia di nuovi attaccanti per rinnovare la rosa dopo l’addio e conseguente rescissione di Cristiano Ronaldo. C’è bisogno di forze fresche e di giocatori capaci di fare la differenza fin da subito.

Calciomercato Juventus, il Manchester sogna la coppia Griezmann – Vlahovic per il nuovo corso

Lo United avrebbe, infatti, mosso un desiderio preciso. Per inaugurare il nuovo corso di Ten Hag vorrebbe una coppia da sogno, viste anche le caratteristiche accomunabili. Si tratterebbe di una coppia che potrebbe permettere quell’upgrade sia in campionato ma anche a livello europeo rilanciando così la squadra inglese dopo questi, ultimi, anni bui.

Secondo, infatti, l’indiscrezione, la società di Manchester, oltre a Griezmann, avrebbe in obiettivo anche Dusan Vlahovic: bomber classe 2000 della Juventus. Una coppia da sogno per uno dei club che restano sempre tra i più ricchi al mondo. Post Mondiale, il francese Griezmann potrebbe essere già un obiettivo perseguibile nel mercato di gennaio. Certamente in uno dei suoi momenti migliori, Antoine è pronto già per fare la differenza. Sicuro che non sarà a prezzo di saldo ma per il Manchester i soldi non sembrano un reale problema. Staremo a vedere se i Red Devils avanzeranno un’offerta anche per il numero 9 bianconero che deve ritrovare la via gol con più frequenza. Allegri lo tiene stretto ma se dovesse arrivare cifre monstre, la Juventus, valuterebbe il tutto seriamente.