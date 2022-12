“Nessun accordo”: svolta Juventus, musica per le orecchie di Allegri

Il noto giornalista fa sapere che il club non ha raggiunto alcun accordo col giocatore. La Juventus monitora la situazione e prepara il colpo.

Come spesso sottolineato in questi giorni che precedono la finalissima di Qatar 2022 tra l’Argentina di Lionel Messi e la Francia di Kylian Mbappé, sono tante le voci più o meno attendibili riguardanti trattative che hanno per protagoniste anche le squadre della nostra Serie A.

Tra tutte, la Juventus di Massimiliano Allegri che, riaccolti tutti i nazionali, sta preparandosi al meglio in vista della seconda parte di stagione che scatterà mercoledì 4 gennaio sul campo della Cremonese di Massimiliano Alvini.

Un match, quello contro i grigiorossi, che i bianconeri saranno ovviamente chiamati a vincere non solo per portare a sette la propria striscia di vittorie consecutive (magari senza subire gol), ma anche e soprattutto per confermarsi al terzo posto, in piena zona Champions League, davanti alla Lazio di Maurizio Sarri e all’Inter di Simone Inzaghi.

L’Arsenal si tira indietro: la Juventus prepara il colpo dalla Bundesliga

Di nomi accostati alla Juventus in queste settimane ce ne sono stati tanti. L’ultimo, in ordine cronologico, è quello di Evan N’Dicka, difensore centrale dell’Eintracht Francoforte.

Un profilo interessante, quello del classe ’99, sul quale hanno già messo gli occhi moltissimi club europei tra i quali l’Arsenal di Mikel Arteta che, attualmente primo in Premier League con cinque punti di vantaggio sul Manchester City, starebbe pensando a lui anche in vista della prossima stagione la quale, salvo suicidi sportivi, dovrebbe rivedere i Gunners in Champions League a distanza di sei anni dall’ultima partecipazione.

La trattativa tra londinesi e tedeschi, stando a indiscrezioni recenti, sarebbe prossima alla chiusura, anche se il giornalista del Daily Express, Ryan Taylor ha recentemente riferito l’esatto contrario a GiveMeSport.

L’Eintracht Francoforte, come riferito appunto da Taylor, si starebbe infatti stufando di aspettare l’Arsenal il quale, vista la difficoltà della trattativa, potrebbe alla fine decidere di lasciare il passo alla Juve che, dal canto suo, visti i buoni rapporti instaurati coi teutonici grazie all’operazione Kostic, potrebbe accaparrarsi N’Dicka e far felice Massimiliano Allegri.